Aka7even con l’amaro in bocca: Anna Pettinelli vuota il sacco dopo Amici

Aka7even ha lasciato Amici con l’amaro in bocca, ma Anna Pettinelli ha raccontato quello che il pubblico non ha mai visto.

Aka7even è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, nonostante sia arrivato in finale e conquistato le vette più alte della classifica dei brani più venduti ed ascoltati del bel paese, non è riuscito a portarsi a casa la vittoria finale.

Durante il corso di quest’esperienza ha più volte però manifestato un certo malcontento nei confronti della sua coach Anna Pettinelli. Tant’è che le incomprensioni tra loro non sono mai mancate. Lei lo ha perfino definito ciuccio e presuntuoso, facendolo mandare su tutte le furie. Intervistata da Fanpage, la Pettinelli ha deciso di parlare per la prima volta del suo rapporto con il cantante, rivelando quello che il pubblico non ha mai avuto modo di poter vedere perché non è mai stato mandato in onda.

Anna Pettinelli si sbilancia su Aka7even: “E’ come un figlio per me”

Anna Pettinelli ci ha tenuto a precisare, prima di dire qualsiasi altra cosa, che lei vuole davvero bene ad Aka7even, che di recente ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Martina Miliddi, tant’è che lo ha trattato come se fosse suo figlio, ma lavorare con lui a volta è stato tutt’altro che facile.

LEGGI ANCHE –> Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati dopo Amici? La verità in un video

“Quel giorno mi aveva fatto proprio perdere le staffe” ha esordito l’insegnante di canto della scuola più famosa d’Italia. “Non c’era niente da fare, continuava a dire che aveva ragione lui. Tu stai lì, li conforti, li ascolti poi arriva un momento in cui ti devi imporre“ ha proseguito la Pettinelli senza peli sulla lingua. “Pensava di sapere le cose, poi alla fine avevo ragione. A prescindere da questo, è sempre molto difficile“ ha aggiunto, provando a spiegare anche il punto di vista di Aka7even.

“Dai un’assegnazione, scegli una cosa, viene bene poi porti la canzone al serale, viene benissimo ma l’altro vince. Lui ci rimaneva male per cui continuava a dire ‘Vedi? Se avessi fatto come dicevo io avremmo vinto’ ha poi concluso. “Quindi dovevo riconquistare la sua fiducia. Ma sono contenta perché i risultati si sono visti e a Luca voglio bene come a un figlio, credo di averlo trattato come un figlio” ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da . (@aka_7even_)

Anna Pettinelli ha rotto il silenzio su Aka7even. I due, durante il percorso ad Amici di Maria De Filippi, si sono sempre scontrati, ma al tempo stesso sono riusciti a credere un profondo legame di affetto che li unirà per sempre.