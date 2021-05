Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati dopo Amici? La verità in un video

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono detti addio dopo Amici 20? Sul web spunta un video che mostra tutta la verità.

Sangiovanni e Giulia Stabile, nonché vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo, oltre che attraverso le loro abilità artistiche, anche attraverso la loro bellissima storia d’amore. Dopo la fine del talent show targato canale 5, andata in onda questo sabato, i due non si sono più visiti insieme. Tant’è che sul web è nato il sospetto che la giovane coppia sia già scoppiata, ma è realmente così? Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati dopo Amici? Un video apparso in rete svela tutta la verità su loro due.

Amore al capolinea tra Giulia Stabile e Sangiovanni? Il video svela tutto

Bisogna precisare che subito dopo l’esperienza ad Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati davvero molto impegnati. Lui ha iniziato gli instore per promuovere il suo primo disco in uscita e lei pare abbia ricevuto numerose proposte lavorative da dover valutare. Per questo motivo non sono riusciti a vedersi dalla finale, ma un video trapelato in rete dimostra che la loro storia d’amore non è affatto finita.

Sangiovanni e Giulia, tra l’altro lei di recente è “apparsa” a Uomini e Donne, sono più felici e innamorati che mai e nella clip che trovate in fondo all’articolo si rivedono per la prima volta da quando la ballerina ha avuto modo di poter stringere tra le mani la coppia vinta durante la finale di quest’anno. Finale che la incoronata come la prima ballerina donna e vincere il talent show targato Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da aliegio&giuli💙 (@ilsorrisoodigiuliaa)

Il sentimento che lega i due giovani artisti sembra essere onesto e sincero e sono pronti a viversi anche al di fuori del programma. Sicuramente però non riusciranno a vedersi tutti i giorni come quando erano nella scuola di Maria De Filippi, ma siamo sicuri che il loro amore sarà in grado di superare anche questa prova.