Natalia Estrada, dal grande successo alla scomparsa dalla tv: ecco che fine ha fatto

Natalia Estrada ha cambiato vita: la celebre attrice ha lasciato il piccolo e grande schermo per dedicarsi a una nuova attività.

La spagnola più seducente del piccolo schermo ha cambiato vita. Natalia Estrada, infatti, ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo dopo una rapida ascesa che l’ha portata nelle case degli italiani sino al 2006. Poi ha deciso di pensare alla sua di casa e, quindi, la scelta inevitabile: cambiare vita. Ora l’attrice e modella, oltre che ex conduttrice, lavora in un maneggio al fianco del marito Andrea Mischianti: la struttura è in provincia di Asti, a Cortazzone, la passione per i cavalli l’ha resa un’esponente professionale e volitiva del settore.

L’equitazione le riempie la giornata, come ha raccontato al settimanale DiPiù: “A casa non ho neppure la tv. Non vado in città a prendere aperitivi e a fare la spesa. Cerco di godere al massimo le opportunità che questa nuova scelta di vita mi ha dato. Amo il mondo dell’equitazione, stare in mezzo alla natura e al bestiame dà molte soddisfazioni. Con mio marito ci spostiamo saltuariamente per l’Italia e teniamo corsi specifici per gli appassionati di cavalli”.

Natalia Estrada cambia vita: cosa fa oggi l’interprete

Un taglio netto con il passato che l’ha vista spaziare dalla tv al cinema, passando per la musica con la versione spagnola di “Banane e Lamponi” in maniera estremamente duttile, la ricordiamo particolarmente ne “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni e a “La Sai L’ultima?” al fianco di Gigi Sabani e Gerry Scotti. Le ultime apparizioni sono state nell’anno del Mondiale vinto dagli Azzurri di Lippi, con “Il Mammo” (insieme ad Enzo Iachetti) e il celebre film di Carlo Vanzina “Olè”.

Non ha rimpianti la Estrada, vive anche un rapporto abbastanza civile con l’ex marito Giorgio Mastrota da quando la figlia ha dato alla luce due splendide creature facendoli diventare nonni: “Non andiamo a cena insieme, ma i nipoti ci hanno sicuramente riavvicinato. Reso orgogliosi”, ha sottolineato il ‘re delle televendite’ ospite al programma di Caterina Balivo “Vieni da me”. Natalia Estrada si è mostrata nuovamente al pubblico grazie ad Antonella Clerici che ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram: insegnava equitazione alla piccola Maelle.