Giulia Stabile, dalla vittoria ad Amici 2021 a Uomini e Donne: Raffaella Mennoia pubblica tutto e scatena i fans.

Da Amici a Uomini e Donne il passo è stato breve per Giulia Stabile. Nessun trono in arrivo per la ballerina che è felicemente fidanzata con Sangiovanni, ma una storia pubblicata da Raffaella Mennoia ha scatenato i fans della vincitrice di Amici 2021 le cui giornate sono ricche di impegni.

Mentre Sangiovanni è impegnato con i primi instore con cui sta presentando il suo primo album e incontrando i fans che l’hanno sostenuto durante il percorso ad Amici, Giulia è andata a trovare Maria De Filippi e Raffaella Mennoia che sono state al suo fianco durante tutti i mesi trascorsi ad Amici.

Giulia Stabile torna da Maria De Filippi: la foto nel camerino di Uomini e Donne

Sangiovanni a Roma per il suo instore romano e Giulia Stabile nel camerino di Uomini e donne. La ballerina, reduce dalla vittoria ad Amici 2021, in attesa di incontrare il fidanzato dopo il suo impegno professionale, ha trascorso del tempo a Cinecittà dove è in corso una nuova registrazione di Uomini e Donne.

Prima di dare il via alla nuova registrazione di Uomini e donne, Raffaella Mennoia ha scherzato con Giulia immortalandola in un video pubblicato tra le storie di Instagram. “Sei venuta a fare il provino per Uomini e Donne?”, chiede Raffaella Mennoia.

Giulia, scherzando, risponde sì, ma poi aggiunge di essere già fidanzata. Tra Giulia e Sangiovanni, infatti, procede tutto a gonfie vele. A confermare il momento magico che sta vivendo in amore è stata la stessa Giulia che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola dal 19 maggio, ha dichiarato:

“Quello che ci siamo detti è che comunque andrà ci saremo sempre l’una per l’altro […] Sangio è il primo amore, è il primo bacio, Sangio è il primo di tutto. Non poteva andarmi meglio, veramente”, ha spiegato Giulia.

“Lui è stato felicissimo della mia vittoria: durante tutto il percorso, sia nei pomeridiani che nelle serate, ha vinto tutto quello che poteva vincere, certo – la coppa di Amici sarebbe stata la ciliegina sulla torta – però mi ha pure detto ‘forse sarei più felice se vincessi tu per il fatto di poter mandare un messaggio forte, poter essere d’esempio per tanti ragazzi a casa”, ha aggiunto la ballerina.