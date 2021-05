Incidente per Tina Cipollari: paura dietro le quinte a Uomini e Donne

Tina Cipollari è stata protagonista di un incidente dietro le quinte di Uomini e Donne che ha distrutto ogni cosa – VIDEO.

Tina Cipollari è l’indiscussa protagonista di Uomini e Donne. Il pubblico del piccolo schermo l’apprezza perché, anche se con modi piuttosto fumantini, dice sempre ciò che pensa ed è in grado di mantenere viva l’attenzione agli studi Elios di Roma anche quando le tematiche trattate non sono di certo tra le più interessanti.

Il pubblico del piccolo schermo non sa però che il bello non avviene durante il corso delle varie registrazioni del dating show di Maria De Filippi su canale 5, ma dietro le quinte! Di recente in rete è spuntato un filmato, molto probabilmente girato da Gianni Sperti, che immortale un incidente della Cipollari dietro le quinte.

Tina Cipollari ha avuto un incidente a Uomini e Donne e nonostante un grande spavento iniziale, la bionda opinionista non ha potuto fare a meno di sorridere. Ecco che cos’è successo che il pubblico di canale 5 non ha avuto modo di poter vedere sul piccolo schermo.

Uomini e Donne: Tina Cipollari balla dietro le quinte ma crolla tutto – VIDEO

Tina Cipollari, che durante la scorsa puntata, tanto per cambiare, ha avuto una forte discussione con Gemma Galgani, era intenta a registrare un simpatico video in cui imitava Amanda Lear sulle note del suo celebre brano Tomorrow. Peccato però che imitandone anche la coreografia, o almeno il tentativo era quello, sia caduta ed abbia fatto cadere tutta la scenografia del programma che la circondava.

Per qualche istante si è temuto che l’irriverente opinionista di canale 5 possa essersi fatta male durante questo bizzarro incidente, ma fortunatamente tutto è finito bene, sia per lei che per la scenografia di Uomini e Donne. Tant’è che a ridere della gaffe dell’opinionista è stata lei stessa in prima persona e molto probabilmente anche Gianni Sperti che sembrerebbe essere l’autore della clip in questione. Clip che trovate in fondo all’articolo e che mostra che cosa è successo realmente dietro le quinte della trasmissione più amata del pomeriggio di canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official Fan Page ® (@tinacipollari_mitica)

Tina Cipollari a Uomini e Donne, anche se dietro le quinte della trasmissione e non durante la messa in onda del programma sulle reti Mediaset, è riuscita ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo che tutto si immaginava tranne che i protagonisti della trasmissione dietro le quinte, in attesa che il tutto abbia inizio, si intrattenevano imitando le coreografie dei brani più famosi.