Gemma Galgani piange disperata a Uomini e Donne, la reazione di Tina che nessuno si aspettava

Gemma Galgani è scoppiata in un pianto disperato a Uomini e Donne. La reazione di Tina Cipollari ha spiazzato tutti.

Gemma Galgani è senza dubbio una delle dame più famose di Uomini e Donne. Tant’è che è in assoluto il personaggio che ha preso parte a più stagioni del noto dating show di Maria De Filippi, tanto da frequentare gli studi Elios di Roma da oltre dieci anni.

Oltre ad essere noto il suo personaggio, è anche nota la profonda antipatia che la lega a Tina Cipollari. Le due, da quando la dama ha scelto di interrompere la sua relazione con Giorgio Manetti, non vanno proprio d’accordo ed ogni occasione diventa buona per ricordare al pubblico del piccolo schermo che tra loro non scorre affatto buon sangue. Nella scorsa puntata, il concetto è stato nuovamente ribadito quando in studio sono stati ospiti Mauro Faettini e Lisa Palugan, che hanno invitato tutti al loro matrimonio, che si svolgerà a luglio.

Dopo l’annuncio della coppia, Gemma Galgani ha pianto disperata a Uomini e Donne e la reazione di Tina Cipollari non è tardata ad arrivare e tra le due è scoppiato l’ennesimo scontro.

Tina Cipollari rimprovera Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Perché devi fare così?”

Gemma Galgani si è commossa nel vedere ancora una volta trionfare l’amore a Uomini e Donne, ma al tempo stesso non ha potuto fare a meno di provare un briciolo di invidia per la coppia in quanto nessuno in studio le avrebbe mai fatto simili dichiarazioni e non può nascondere che un giorno le piacerebbe provare queste sensazioni. La coppia ospite in studio l’ha rassicurata, affermando che prima o poi arriverà l’uomo giusto anche per lei ed è qui che Tina Cipollari è intervenuta.

“Si, lo trova a 93 anni” ha risposto tagliante, rivolgendosi poi in maniera diretta con la dama di Torino, affermando di non trovare affatto giuste simili dichiarazioni durante un momento di gioia come questo: “Perché fai così? Perché devi portare tanta tristezza in un momento così bello?” La risposta di Gemma non si è fatta attendere, sostenendo che lei si è semplice commossa di fronte a simili parole d’amore e che non ha portato tristezza in studio ma semplicemente la sua esperienza di vita.

La lite tra Tina e Gemma a Uomini e Donne, tra l’altro quest’ultima è stata protagonista di alcune dichiarazioni di isabella Ricci, ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo. In quanto c’è chi è d’accordo con le proteste dell’irriverente opinionista e chi ammira la spiccata sincerità della dama.