Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone ammette: “Io e Vanessa siamo stati in crisi”

Uomini e Donne: come prosegue la storia tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto? Lui ha svelato un inedito retroscena.

Uomini e Donne ha permesso a Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto di potersi incontrare e tra loro, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, è una nata una bellissima storia d’amore. O almeno così è quello che sembrava vedendo la scelta finale che ha emozionato il pubblico del piccolo schermo, ma come sta proseguendo la loro relazione?

I giovani innamorati confermano che tra loro le cose proseguono a gonfie vele e che man mano stanno entrano sempre di più l’uno nella vita dell’altro. Di recente però, durante una diretta su Instagram, l’ex tronista di Maria De Filippi ha ammesso che c’è stato un momento di crisi tra loro, quando ancora facevano parte del programma. Il tutto sarebbe avvenuto poco prima della scelta e non sarebbe stato mai mandato in onda.

Massimiliano Mollicone dopo Uomini e Donne ha rivelato un inedito retroscena sul suo rapporto con Vanessa Spoto, raccontando ciò che il pubblico non ha mai avuto modo di poter vedere o sapere.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo Uomini e Donne: la confessione

Massimiliano Mollicone, durante l’ultima parte del suo percorso, ha confidato di aver compreso che fosse Vanessa Spoto la sua scelta quando l’ha vista lasciare lo studio di Uomini e Donne in lacrime e lui l’ha inseguita ed in quel momento sarebbe scoppiata la crisi tra loro.

“Quando è uscita in lacrime dallo studio nella penultima puntata” rivela Massimiliano, che ha ricevuto parole importanti da parte di Vanessa dopo Uomini e Donne. “C’è una parte che non è stata mandata in onda… “ ha svelato Mollicone. “Siamo stati nei camerini. Siamo stati in crisi, ci si vergognava molto, in albergo poi abbiamo chiamato i parenti e ci siamo sciolti, abbiamo iniziato a parlare di tutto ed è stato bello” ha poi concluso, rivelando questo piccolo retroscena che ha fatto impazzire i loro fedeli sostenitori che non si immaginavano un simile imbarazzo da parte loro.

Massimiliano e Vanessa dopo Uomini e Donne stanno costruendo passo dopo passo solide basi per una bellissima e duratura storia d’amore.