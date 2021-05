Isabella Ricci come Gemma Galgani a Uomini e Donne? Ecco perché non accadrà

Isabella Ricci è la nuova Gemma Galgani di Uomini e Donne? Lei ha svelato il motivo per cui questo non accadrà mai.

Isabella Ricci non ha di certo bisogno di presentazioni. E’ la nuova dama che da qualche tempo a questa parte ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Tant’è che in molti si sono convinti che con il passare del tempo lei possa prendere il posto di Gemma Galgani che da oltre dieci anni, ormai, è una delle indiscusse protagoniste del programma di Maria De Filippi.

Recentemente intervistata dal magazine dedicato alla trasmissione, Isabella Ricci ha svelato che non sarà mai come Gemma Galgani. Il motivo? Le due donne, a detta della Ricci, sarebbero completamente diversa e la dama di Torino, non di rado, le lancerebbe delle vere e proprie occhiatacce, ma scopriamo che cosa ha dichiarato precisamente sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, Isabella Ricci su Gemma Galgani: “Mi lancia occhiatacce”

Isabella Ricci, che di recente ha svelato un retroscena sul suo passato, ci ha tenuto a precisare che lei prova un profondo sentimento di stima nei confronti di Gemma Galgani, che è impossibile per lei non sottolineare quanto siano così estremamente diverse l’una dall’altra.

LEGGI ANCHE –> Isabella Ricci punge Gemma Galgani a Uomini e Donne e cita Belen

“Stimo molto Gemma, ma sono completamente diversa da lei“ subito messo in chiaro la dama. “Siamo due donne che non sono neanche lontanamente paragonabili, ciò non vuol dire che una di noi sia migliore dell’altra” ha poi proseguito senza troppi giri di parole. “La verità è che a me dispiace dispiacermi, per questo cerco persone sane e rispettose nei confronti degli altri e di sé stessi ed è questa la differenza tra me e Gemma” ha poi specificato, facendo chiarezza in merito a ciò che la differenzia dalla storica dama di Uomini e Donne. “Lei ogni tanto mi lancia delle occhiatacce” ha poi rivelato. “È capitato, per esempio, quando ha saputo che anche io uscivo con Riccardo. Ho percepito il suo malessere davanti a questa mia decisione” ha poi concluso.

La decisione di Aldo, la delusione di Gemma e le esterne di Giacomo… Per rivedere la puntata di oggi di #UominieDonne, cliccate QUI 😎 https://t.co/RCel7z4LZE — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 14, 2021

Isabella Ricci su Gemma Galgani si è espressa in maniera chiara ed elegante come soltanto lei sa fare, chiarendo una volta e per tutte il motivo per cui non potrà mai prendere il suo posto negli studi di Uomini e Donne. Studi che hanno consacrato la Galgani come un vero e proprio personaggio televisivo.