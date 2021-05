Arisa stupisce tutti con le sue unghie. Sono lunghe, ricostruite in gel e con colori vivaci. E’ la manicure perfetta per dare alla primavera un tocco di allegria!

Manicure che passione! Tutte noi amiamo avere unghie ben curate, più o meno lunghe a seconda delle esigenze e impreziosite con lo smalto giusto! Per questo inizio di primavera, sono tante le vip di casa nostra che hanno già sfoggiato nuove manicure.

Da Chiara Ferragni a Chiara Nasti, passando per Giulia De Lellis, Sabrina Salerno e Barbara D’Urso, è un tripudio di colori. C’è chi punta su unghie nude look e chi, invece, gioca con nuance più sgargianti, anche fluo. Le nuove tendenze per la primavera-estate 2021 ci consigliano l’azzurro e il verde. Anche i colori scuri sono molto richiesti e lo sa bene Barbara D’Urso che, praticamente, li adora.

Per quanto riguarda la lunghezza delle unghie, è una questione di comodità. C’è chi le preferisce più corte e chi, invece, osa di più con ricostruzioni in gel extra-long. E’ il caso di Arisa, che ha stupito con le manicure sfoggiate nel corso del programma Amici, che l’ha vista impegnata come maestra di canto. Scopri di più sul suo stile, perfetto per dare alla primavera un tocco di allegria.

Le unghie di Arisa sono vivaci e spopolano su Instagram

Arisa, talentuosa cantante, ha da poco archiviato la sua esperienza di insegnante di canto nel talent ‘Amici’, giunto alla sua ventesima edizione e condotto da Maria De Filippi. Arisa, all’anagrafe, Rosalba, ha fatto coppia fissa con Lorella Cuccarini, dando il massimo come coach. La sua partecipazione al programma è stata un successo e, per certi versi, era prevedibile.

Nel corso delle puntate, Arisa ha sfoggiato look particolari e ricercati, impreziositi da manicure eccentriche. L’artista ha puntato tutto su unghie extra-long, ricostruite in gel, coloratissime e, a volte, con decorazioni in rilievo.

Forse non tutti sanno che Arisa ha un passato da estetista. Svolgeva questa professione prima di diventare una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Ancora oggi, gli piace curare personalmente il suo look. “Nail art by Rosalba la verduriera, cantante e showgirl … Mia madre e mio padre mi hanno insegnato a fare tutto.

Così fu ai tempi del COVID”.

Questo è quanto si legge in un post su Instagram nel quale la cantante mostra una manicure fatta a casa, da sola (vedi foto).

Le sue unghie sono molto lunghe e con punte tondeggianti. Per la base, Arisa ha scelto il grigio. A completare l’opera, c’è una vivace decorazione in rilievo. Una follower, giogy92, ha scritto: “Ciao Arisa sai abbiamo fatto la stessa scuola di estetica! Sei unica un abbraccio da Amalfi”. Raoul81, invece, ha commentato: “Una puntatina no?”.

Arisa, solare, schietta e ironica, veste di nuovi colori le sue unghie. Le porta lunghe, con grande disinvoltura. Insomma saluta questo inizio di primavera, con uno stile brioso. Magari puoi ispirarti a lei, se vuoi puntare su una manicure che sappia stupire davvero!