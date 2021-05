Il vincitore più amato del Grande Fratello è diventato papà: il dolce annuncio

Il vincitore più amato del Grande Fratello è diventato papà! L’annuncio, rilasciato attraverso Instagram, ha emozionato il web.

Il Grande Fratello, la versione originale che vede protagoniste persone comuni e non vipponi appartenenti al mondo dello spettacolo, ha permesso al pubblico del piccolo schermo di affezionarsi a nuovi e numerosi personaggi. Personaggi che nonostante non appaiono più sul piccolo schermo degli italiani in maniera così assidua come durante il loro esordio, hanno comunque un posto speciale nel cuore dei telespettatori che ancora oggi li segue attraverso i loro profili social.

E’ il caso di uno dei vincitori più amati del reality show di canale 5, che ha emozionato tutti i suoi fedeli sostenitori annunciando, a grande sorpresa, di essere diventato papà. Di chiamo parlando? Di Andrea Cocco Hirai, il vincitore italo – giapponese che non era passato inosservato non solo per la sua classe, ma anche per la sua bellezza visto che è stato paragonato a Keanu Reeves.

Andrea ha annunciato su Instagram che la sua compagna Teresa Aiello ha dato alla luce il loro primogenito: Massimo Girolamo, emozionando e non poco gli utenti della rete. Ecco le sue parole.

Andrea Cocco Hirai diventa papà: l’annuncio del vincitore del Grande Fratello

Andrea Cocco ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventato papà per la prima volta, facendolo nel modo più dolce possibile. Lo storico vincitore del GF ha pubblicato uno scatto del bambino, rivolgendosi direttamente a lui e confidandogli quanto gli sarebbe piaciuto vedere che i suoi bisnonni, che purtroppo non ci sono più, fossero lì con lui in quanto momento per dimostrargli come insieme stiano proseguendo con la storia della loro famiglia.

“Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vaggito stando all’erta fuori ad aspettarti ho pianto, non ce l ho fatta ad essere semplicemente felice” ha esordito Andrea Cocco, vincitore del GF, tra l’altro anche altro ex concorrente ha annunciato di essere diventato papà. “Non so neanche perché ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda. Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia“ ha poi proseguito.

“Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre” ha poi confidato. “Mi sento già perso, ma so giaà che farò di tutto per essere alla tua altezza“.

Andrea Cocco del Grande Fratello è diventato papà e il suo annuncio ha commosso tutti i suoi fedeli sostenitori che non possono che essere felici per il piccolo che gli ha sconvolto la vita.