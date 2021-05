Isabella Ricci punge Gemma Galgani a Uomini e Donne e cita Belen

Isabella Ricci ha punto Gemma Galgani a Uomini e Donne, citando perfino Belen Rodriguez, ma come avrà reagito la dama?

Isabella Ricci è una delle nuove protagoniste, se non l’unica, che è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Isabella è sicuramente qualcosa di inediti a Uomini e Donne ed è riuscita a colpire proprio tutti grazie alla sua eleganza e ai modi di fare sempre puliti, riuscendo arrivare dritta al punto della questione senza urlare o offendere chi la circonda.

Per questo motivo durante il corso dell’ultimo appuntamento del dating show di canale 5, non è sfuggito il suo commento a Gemma Galgani, che ancora una volta prova a conquistare cavalieri che sembrano essere palesemente disinteressati a lei e poco importa se quest’ultimi vogliono tirarsi indietro, lei non demorde lottando fino alla fine. Per questo motivo Isabella le ha consiglio di concentrare le sue energie soltanto su quegli uomini che le dimostrano realmente interessati a lei e di non rimanerci male se loro guardano quelle più giovani, ma di prenderne atto e valutare un altro tipo d’uomo.

Isabella Ricci ha punto Gemma Galgani a Uomini e Donne citando anche Belen Rodriguez, vediamo insieme che cosa ha detto nello specifico all’indiscussa protagonista del programma e come ha reagito quest’ultima di fronte alle sue parole.

Uomini e Donne, Gemma Galgani replica ad Isabella Ricci: il paragone

Isabella Ricci, come anticipato, ha consigliato a Gemma di Uomini e Donne di adottare un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello attuale, visto che da 10 anni a questa parte non le ha portato niente di buono, considerato che fa ancora parte del parterre nella speranza di trovare l’uomo della sua vita.

“Anche io noto che alcuni cavalieri guardano le donne più giovani, ma non ci rimango mal e… Non sono Belen” ha esordito la dama durante il corso della puntata, ma la Galgani ci ha tenuto a precisare che loro sono due donne completamente diverse. Lei agirebbe in base al suo istinto, mentre la Ricci sarebbe molto più razionale e per questo riuscirebbe ad essere più selettiva rispetto a lei.

“Tu sei molto più razionale di me, io sono una donna istintiva che da importanza alle sensazioni” si è difesa Gemma, ma Isabella le ha fatto notare che ogni tanto guardare il tutto da un po’ di vista più stabile non le farebbe male, ricevendo numerosi consensi da parte di tutti i presenti in studio che hanno trovato un fondo di verità nelle sue parole.

La frequentazione di Gemma e Aldo, le parole di Antonio e le esterne di Samantha: ecco cos’è successo nella puntata di oggi! Per rivederla, cliccate QUI https://t.co/0twy01g9Hl — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 3, 2021

Isabella Ricci ha conquistato tutti a Uomini e Donne e il segreto del suo successo non è così difficile da comprendere, visto che in maniera educata ad elegante riesce sempre a dire ciò che pensa senza scomporsi più di tanto.