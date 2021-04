Isabella Ricci di Uomini e Donne chi è: età, altezza, carriera, vita privata

Isabella Ricci di Uomini e Donne chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della dama del Trono Over.

Isabella Ricci è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle nuove dame del Trono Over di Uomini e Donne. Isabella non è passata inosservata tra i telespettatori a causa della sua classe ed eleganza, ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla nuova protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Nome: Isabella Ricci

Età: 61 anni

Data di nascita: 1959

Segno zodiacale: sconosciuto

Professione: Imprenditrice

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 183 cm

Peso: sconosciuto

Profilo Social: nessuno.

Isabella Ricci vita privata

Isabella Ricci è una delle nuove dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Nata a Roma, classe 1959, la dama fin da subito si è dimostrata essere un’appassionata di lettere, antiche e moderne, tant’è che sceglie di indirizzare i suoi studi proprio su questa strada e consegue la laurea, a La Sapienza, proprio in Filosofia per poi scegliere di specializzarsi nell’ambito dell’Archivistica e Bibliotecaria.

Della sua famiglia purtroppo non si hanno a disposizione alcuna informazione o curiosità, ma sappiamo che Isabella ad un certo punto della sua vita ha scelto di trasferirsi a Ravenna, dove vive attualmente, ed è stata anche sposata diversi anni fa. Purtroppo la storia d’amore con suo marito non è andata come sperato. I due, che non hanno avuto figli, hanno deciso di separare le loro strade ed ora lei è in cerca dell’amore negli studi Elios di Roma.

Isabella Ricci carriera

Per quanto riguarda la sua carriera, invece, Isabella di Uomini e Donne si occupa di imprenditoria. Precisamente lavora nel settore del pet caring. La dama del Trono Over, insieme ad altri tre soci, è proprietaria di una delle aziende più importanti e famose in Italia che si occupa della fornitura di materiali per la cura degli animali domestici. La società, Pet Village, vanta ben 50 dipendenti e collaboratori sparsi per il bel paese ed una rete di distribuzione di oltre 2 mila e 500 clienti. Tant’è che spesso hanno lanciato nuovi prodotti, che vantano tra i propri testimonial anche l’influencer Paola Turani.

Isabella è una donna forte e determinata, ma anche molto ambiziosa. Di recente, infatti, ha aperto una nuova sede della sua azienda e conta di espandersi molto presto ance nel resto di Europa.

La passione per gli animali di Isabella risale a molto prima del suo lavoro in azienda. Basti, pensare, infatti, che prima era responsabile per il settore allevamenti di una società di pet nutrition e poi è diventata anche allevatrice, riconosciuta, Anci di Boxer. Insomma, una vera e propria passione che è riuscita a trasformare in un lavoro soddisfacente.

Isabella Uomini e Donne Trono Over

Per quanto riguarda il suo percorso, televisivo, invece, Isabella Ricci a Uomini e Donne è entrata a far parte del cast a Febbraio 2021 e si è subito fatta notare per la sua classe ed eleganza. La sua prima conoscenza è stata con Biagio Di Maro, ex di Gemma Galgani, ma nonostante tra loro ci sia stato anche un bacio purtroppo le cose non sono andate come sperato. Ora, Isabella sta provando a conoscere il cavaliere Gianfranco e chissà che tra loro non possa sbocciare l’amore.

Secondo voi potrebbe nascere qualcosa fra Isabella e Gianfranco? 🥰 #UominieDonne pic.twitter.com/OT6EmEIjS2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2021

Isabella Ricci del Trono Over ha tutte le carte in regola per diventare una delle protagoniste indiscusse del programma, portando una ventata di aria fresca negli studi Elios di Roma. In quanto una dama così elegante non si era mai vista prima nel dating show di Maria De Filippi.