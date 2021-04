Può capitare che cucinando un piatto servano solo gli albumi e allora se avanzano i tuorli d’uovo in cucina: ecco i consigli top per riutilizzarli.

Se durante una preparazione in cucina ti servono solo gli albumi cosa fare con i tuorli? Di sicuro è impensabile sprecarli o gettarli, anche perché sono una parte preziosa e ricca di sostanze nutritive dell’uovo.

Se pensiamo alle meringhe o alle lingue di gatto, due ricette che prevedono l’utilizzo esclusivo delle chiare dell’uovo, la domanda che subito ci poniamo è: e con il rosso cosa ci facciamo? In effetti di ricette che richiedono l’uso esclusivo del tuorlo ce ne sono.

Scopriamo i consigli per riciclarle in maniera intelligente e senza sprechi il tuorlo grazie a ricette semplici e alla portata: dalla pasta fresca, alla carbonara, dalla crema pasticcera a quella catalana, dallo zabaione alla pasta frolla. Insomma chi più ne ha più ne metta.

Tuorli d’uovo avanzati: ecco come riutilizzarli in cucina senza sprechi

Dal dolce al salato, di ricette per riciclare i tuorli avanzati ce ne sono davvero tantissime. Quando avanzano in cucina perché abbiamo preparato qualcosa che richiedeva solo gli albumi spesso iniziamo a riflettere su come possiamo impiegare i tuorli.

Ecco una lista di ricette facili da cui prendere spunto e che prevedono l’utilizzo solo i tuorli: scopri subito come riutilizzarli in cucina.

Pasta fresca

Una delle preparazioni di base in cucina è la pasta fresca. Un piatto della tradizione che molti preparano per i pranzi della domenica o sotto le feste.

Anziché prepararla nella classica maniera e quindi con l’uovo intero, qui puoi trovare i trucchi della nonna per un risultato eccellente, possiamo cimentarci nella versione fatta di soli tuorli.

In tal caso le proporzioni classiche, ovvero un uovo ogni 100 grammi di farina saranno diverse. Si considerano circa 8-10 uova (dipende dalla grandezza) ogni 250 grammi di farina, e un pizzico di sale. Dopo aver impastato mettiamo il panetto a riposare per 20 minuti per poi stenderla a piacimento, con il mattarello o con la macchinetta apposita.

Pasta alla carbonara

Un piatto di spaghetti alla carbonara è un must della cucina italiana. E per prepararlo forse non tutti sanno che si utilizzano solo i tuorli. Qui trovi la ricetta per farla cremosa.

Ma non solo quella classica, sono molte le varianti della carbonara, tra queste assolutamente da provare quella vegetariana con le zucchine. Una variante gustosa e sicuramente più light della classica.

LEGGI ANCHE –> Non sai come riutilizzare gli albumi avanzati? Ecco 4 ricette dolci e salate

Frittata solo tuorli

Semplicissima da preparare questa frittata si cuocerà direttamente in forno per prepararla serviranno.

Ingredienti

4 tuorli

150 ml di latte

100 g di parmigiano

2 patate piccole lesse

sale q.b.

pepe q.b.

olio evo q.b.

1 pizzico noce moscata

Procedimento

Lessare le patate o cuocerle a vapore, quindi sbucciarle facilmente con questo trucco. In una terrina sbattiamo i tuorli con il parmigiano, il latte, la noce moscata, il sale e il pepe. Ungere una pirofila e distribuire le patate a fette, quindi aggiungiamo il composto di uova. Inforniamo per 10-15 minuti a 180°C.

Zabaione

Un classico che ci rifilavano mamme e nonne quando eravamo un po’ giù. Lo zabaione è ideale per fornire subito una carica di energia. Qui trovi la ricetta con il video tutorial.

E per prepararlo servono solo i tuorli. Ci vogliono pochi minuti e con questi semplici trucchi il risultato sarà strepitoso.

Crema pasticcera

Ed ecco un’altra delle preparazioni di base in pasticceria, la crema pasticcera e per realizzarla, anche qui ci serviranno solo i tuorli. Se non vogliamo sbagliare ecco gli errori da evitare a come eventualmente rimediare.

Pasta frolla

Alcune ricette prevedono l’utilizzo di uova intere ma in questo caso ecco la versione senza albumi con i soli tuorli. Non solo qui puoi trovare anche la pasta frolla Milano di Iginio Massari. Scopri tutti i trucchi per un risultato impeccabile.