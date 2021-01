Un classico dolce al cucchiaio adatto per fine pasto o per una merenda energetica, parliamo dello zabaione: scopriamo tutti i trucchi per farlo perfetto.

Lo zabaione è un dolce al cucchiaio tipico della tradizione, consumato sembra già all’inizio del sedicesimo secolo, e in grado di offrire una buona dose di energia visto che è composto da zucchero e tuorli d’uovo.

Quante volte vi sarà capitato di sentire vostra mamma o vostra nonna dire “Fatti uno zabaione, ti vedo sciupata, così ti tiri su!”. E in effetti, anche se oggi va molto meno di moda rispetto a qualche decennio fa, questo dolce è considerato energetico.

Nonostante possa sembrare una preparazione semplice, lo zabaione richiede alcuni accorgimenti per far sì che venga spumoso e profumato. Scopriamo allora come preparare uno zabaione perfetto: ecco i trucchi per non sbagliare.

Ecco i trucchi per preparare uno zabaione perfetto

Un dolce che ricorda l’infanzia ma che, negli ultimi anni, è finito nel dimenticatoio. Stiamo parlando dello zabaione, un dolce al cucchiaio che fa parte delle creme e che può essere molto semplice da preparare, a patto che si rispettino alcuni piccoli accorgimenti.

Si tratta di una crema gustosa che si prepara utilizzando i tuorli d’uova, lo zucchero e il vino Marsala, a meno che non si voglia servire ai bambini e a quel punto si può procedere con una versione analcolica, sostituendo il liquore con il latte aromatizzato con la vaniglia.

Ma vediamo quali sono i trucchi per preparare uno zabaione perfetto da servire o a fine pasto o per una merenda carica di energia.

1) Ingredienti. Partiamo dalla scelta delle materie prime. Innanzitutto dovremo scegliere uova freschissime. E sarà importante anche dosarli bene, quindi le proporzioni dovranno essere rispettate. In genere la dose per 4 tuorli prevede 80 grammi di zucchero e 80 grammi di vino Marsala secco.

2) Separate bene i tuorli dagli albumi, con quest’ultimi potrete realizzare tante altre ottime ricette, quindi assolutamente non buttateli ma conservateli in un altro recipiente. Una volta che avrete effettuato questa divisione, mettete i tuorli in una pentola e procedete a montare i tuorli con la frusta aggiungendo lo zucchero e il Marsala. Fate attenzione in questa fase a mescolare bene in modo che non rimanga l’uovo attaccato al fondo della pentola.

3) Solo quando il composto sarà diventato bianco e cremoso, come una soffice spuma iniziamo a cuocerlo a bagnomaria. Ed ecco l’altro trucco fondamentale. Lo zabaione non deve assolutamente essere cotto a diretto contatto con il fornello ma tramite il vapore dell’acqua che si crea con il bagnomaria, appunto. Dovremo fare particolare attenzione a non far toccare l’acqua della pentola grande che posizioniamo sotto a quella che contiene lo zabaione altrimenti quest’ultimo si cuocerà troppo assumendo un sapore sgradevole di uova cotte.

4) L’acqua sotto dovrà arrivare ad ebollizione ma poi andrà tenuto il fuoco al minimo, così da cuocere piano piano il nostro composto senza farlo arrivare ad ebollizione, questo infatti comprometterebbe la riuscita del nostro zabaione, facendolo addensare in una crema ben diversa da quella che dobbiamo ottenere, ovvero piena di grumi e praticamente impazzita. Scopri anche come non far impazzire la crema. All’incirca ci vorranno tra gli 8 e i 10 minuti perché raggiunga la giusta consistenza. La cottura è fondamentale per uccidere eventuali germi e batteri presenti nelle uova crude.

5) Servire lo zabaione tiepido. Sicuramente freddo perderà parte del suo gustoso sapore, quindi meglio servirlo appena tiepido. Una volta pronto basterà versarlo nelle tazze a attendere qualche minuto per consumarlo. Sarà ottimo anche con una spolverata di cacao amaro sopra, e servito accanto a dei pasticcini.

Infine, se volete mascherare il sapore dell’uovo o lo zabaione è venuto troppo liquido potrete montare 50 ml di panna senza zucchero per ogni tuorlo utilizzato. In tal caso montate la panna subito prima di servire la vostra crema, ma assolutamente non quando lo zabaione è ancora caldo, altrimenti otterrete l’effetto contrario, ovvero la panna si scioglierà nello zabaione rovinando tutto il composto.