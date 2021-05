Grazie al misto di verdure sappiamo che può bastare un quarto d’ora per preparare un piatto sano, nutriente e con tutti quello che serve per stare bene.

I francesi la chiamano ratatouille, per noi è un misto di verdure. Un contorno vegano adatto a tutti, velocissimo da preparare e ideale per accompagnare piatti a base di carne e di pesce, ma anche per condire un piatto di pasta oppure come piatto unico per chi è a dieta.

La cottura è rapidissima non tanto e non solo per perdere poco tempo, ma soprattutto per mantenere intatte tutte le proprietà delle verdure. Il trucco è sempre quello di rispettare i diversi tempi per avere tutte le verdure croccanti e non sfaldate.

Quindi aggiungetele in padella una per volta, in modo da portarle in tavola al meglio delle loro potenzialità. Il nostro consiglio è quello di rispettare sempre la stagionalità dei prodotti. Questa versione è estiva perché melanzane, peperoni e zucchine maturano in quel periodo, Ma allo stesso modo potete variare anche altri ingredienti durante il resto dell’anno.

Misto di verdure, il vero trucco per la cottura

Questa è una ricetta facile ma c’è un piccolo trucco per facilitare la cottura-. Cercate di fare pezzi tutti uguali o simili delle varie verdure. Solo così infatti avranno una cottura uniforme.

Ingredienti (per 4 persone)

1 melanzana media

2 zucchine

1 peperone rosso

1 peperone giallo

12 pomodorini ciliegini

1 cipolla

basilico fresco

olio extravergine d’oliva

sale

Preparazione:

Il primo passaggio è quello di pulire le verdure. Lavatele sotto acqua corrente, tamponatele con un canovaccio pulito e poi passate al taglio. Prendete la melanzana e tagliatela a dadini, poi i peperoni, apriteli eliminando i filamenti intenti e fate a dadini anche quelli. Poi fate stesso lavoro per le zucchine e tagliate pomodorini in quattro parti. Infine sbucciate la cipolla e tagliatela a fettine.

Prendete una padella antiaderente, versate subito 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva. Quando comincia a scaldarsi mettete a dorare la cipolla e poi subito le melanzane che richiedono leggermente più tempo,

Lasciate saltare le melanzane a fuoco vivace per 3-4 minuti, poi quando sono dorate allungate con un paio di bicchieri di acqua. Quindi aggiungete i peperoni abbassando la fiamma, ancora un paio di cucchiai di acqua e lasciate cuocere per altri 3 minuti.

All’ultimo, anche i cubetti di zucchine e qualche foglia di basilico spezzettata a mano. Lasciate cuocere a fuoco vivace un paio di minuti prima di aggiungere i pomodorini. A quel punto basta un minuto, salate e fate ancora un giro d’olio



Poi spegnete il fuoco, togliete la padella e lasciate che tutti i sapori si mescolino sprigionando anche il loro profumo.