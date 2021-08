Il makeup autunno 2021 mette le ali e le nuove tendenze incoronano il Winged Eyeliner il trucco perfetto capace di esaltare ogni tipologia di sguardo.

Gli occhi sono da sempre catalizzatori di attenzione se poi sono femminili e ben truccati possono davvero muovere sentimenti e ammaliare per sempre.

Il makeup occhi, gioca sicuramente un ruolo fondamentale nel rendere affascinante una donna e l’eyeliner da sempre rappresenta uno dei cosmetici più amati e versatili per le donne di ogni età anche se non sempre la sua applicazione si rivela semplice.

Questo autunno l’eyeliner sarà ancora protagonista e avrà il compito di ridisegnare l’occhio allungandolo e mettedolo in evidenza con tratti puliti e grafici, tipici degli anni ’60, quegli occhi che hanno reso celebre la nostra Sofia Loren con lo sguardo che incatenava all’istante.

Lo stile si chiama Winged e sarà il nostro miglior alleato per tutto per l’autunno e l’inverno.

Winged Eyeliner: la tecnica in grado di rendere protagonista lo sguardo in modo unico

L’eyeliner è senza dubbio il cosmetico più utilizzato ma anche versatile. Lo si può utilizzare per evidenziare semplicemente la linea cigliare con una bordatura molto fine, o lo si può rendere protagonista con tratti più importanti e disegni grafici in grado di ridisegnare le linee naturali dell’occhio, insomma un prodotto che ogni donna dovrebbe saper utilizzare e tenere sempre nel proprio set di makeup.

In questo autunno inverno sarà il Winged Eyeliner a fare tendenza, assieme al mascara che completerà il trucco occhi in modo perfetto.

Winged Eyeliner: la tendenza makeup occhi per l’autunno 2021

Sarà l’eyeliner a caricare gli occhi in modo intenso e femminile e il suo tratto pulito e grafico regalerà un allure di ricercata eleganza.

Per realizzare un perfetto Winged Makeup infatti, si dovrà allungare la linea dell’eyeliner verso l’esterno disegnando una vera e propria ala che renderà lo sguardo magnetico.

Soprattutto in un momento storico come questo, dove la mascherina cela il sorriso, sono gli occhi a dover esprimere il mondo interiore di una donna e l’eyeliner sembra essere il prodotto giusto.

Winged eyeliner: come creare una linea perfetta in modo semplice

Se da un lato, lo stile Winged makeup conquista tutte, dall’altro mette timore, proprio per il tipo di applicazione che non sembra essere tra le più semplici.

Come sempre i contributi video ci vengono incontro, palesando tutti i piccoli segreti di bellezza e rendendo fruibili a tutti le tecniche di makeup più glamour del momento. Per quanto riguarda le tipologie di eyeliner da utilizzare, perfetto quello liquido ma decisamente più gestibile quello in gel da applicare con un pennellino angolato.

Ecco un video tutorial molto esaustivo per creare un perfetto Winged Eyliner makeup im pochi e semplici passaggi. Una volta imparata la tecnica si potrà enfatizzare la linea allungandola ulteriormente o rendendola più strong. Il nero sarà il colore dell’autunno ma per le più affezionate al colore, si potrà riproporre il trucco anche in un bel blue o in un verde intenso.