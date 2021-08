Il trucco per labbra grandi e polpose come Kylie Jenner si fa così!

Il trucco per labbra grandi e ben definite è diventato il marchio di fabbrica per le (bellissime) donne del clan Kardashian: ecco perché è arrivato il momento di copiare il trucco labbra di Kylie Jenner e il suo geniale segreto di make up.

Le ultime tendenze per il make up labbra hanno puntato tutto su labbra super voluminose, preferibilmente lucide e ben definite lungo i bordi.

Tra le tecniche più di tendenza in assoluto c’è sicuramente l’overline lip make up, cioè la tecnica che consiste nel creare una linea di contorno labbra più esterna rispetto al contorno naturale, per aumentarne visivamente la grandezza, e l’utilizzo di prodotti specifici per labbra super lucide.

Dal passato è stata recuperata anche un’altra tendenza trucco che per qualcuna avrebbe fatto meglio a rimanere sepolta negli anni 2000, ma c’è modo di combinare tutte le ultime tendenze in un trucco armonioso, efficace e in grado di far apparire le labbra più grandi di quello che sono in realtà senza ricorso a chirurgia e punturine.

Come si fa? Seguendo l’esempio magistrale di una delle esponenti più giovani del clan Kardashian.

Il trucco per labbra grandi come Kylie Jenner è una fantastica combinazione di tecniche

Tutte le donne della famiglia Kardashian hanno sempre optato per un trucco labbra nude o comunque che preveda l’utilizzo di colori molto neutri.

Questa scelta, almeno a prima vista, potrebbe sembrare una pessima idea per realizzare un trucco labbra che metta in risalto questa specifica parte del viso, eppure nel corso degli anni Kim e le sue sorelle hanno dimostrato che si tratta di una scelta assolutamente azzeccata, a patto di saper usare sapientemente tecniche, prodotti e colori.

Il trucco labbra di Kylie Kardashian che andiamo a osservare (e a copiare!) oggi, si basa innanzitutto su una forma delle labbra ben delineata attraverso l’uso di una matita più scura.

È questa la tendenza anni Novanta – Duemila che molte avrebbero dimenticato con piacere, ma che è tornata prepotentemente nel make up delle donne più in vista del mondo. L’idea alla base di questa tecnica consiste nel rendere l’esterno delle labbra più scuro per far apparire ancora più chiara, bombata e voluminosa la parte centrale delle labbra.

L’effetto “filler” risulterà immediato, ma bisognerà scegliere correttamente il colore della matita (che dovrà essere più scuro del rossetto ma in maniera appena percettibile) e tracciare l’ormai famosissimo contorno overline.

Dal momento che il contorno è fondamentale per mettere in evidenza le labbra sarà importante utilizzarlo per correggerne eventuali difetti, così da farle apparire perfettamente simmetriche.

Per un effetto leggermente ombré si può sfumare il contorno verso l’interno con un pennellino da labbra, per far apparire più graduale il passaggio dal contorno labbra al colore dominante del trucco. Per ottenere un effetto più marcato basterà riempire con la matita scura gli angoli esterni della bocca e sfumare con un pennellino verso l’interno, per dare ulteriore tridimensionalità.

A questo punto si dovrà applicare un rossetto con finitura super lucida che offra però una buona tenuta. Dal momento che i rossetti liquidi e glossy tendono a sparire velocemente, è fondamentale applicare uno strato di primer labbra per aiutare il rossetto a rimanere al suo posto.

Se, dopo una prima prova, tutti questi accorgimenti per ingrandire le labbra con il trucco dovessero risultare poco soddisfacenti c’è il prodotto definitivo: il lip plumper! Questo prodotto ingrandisce le labbra all’istante e consente di aumentarne sensibilmente le dimensioni, effetto che un trucco ben realizzato sarà in grado di amplificare ulteriormente.

Osservando però la versione in bianco e nero di una delle bellissime fotografie di Kylie, si può notare un’ombra molto evidente al centro del labbro superiore, proprio in corrispondenza dell’arco di Cupido.

A cosa serve questa piccolissima ombra ben disegnata? Ad accentuare ulteriormente l’effetto “ingrandente” del make up, poiché “spingerà” verso l’esterno la linea delle labbra facendole apparire ancora più prominenti.

Per realizzarla bisognerà utilizzare un pennello da ombretto molto piccolo e applicare una piccolissima quantità di ombretto marrone o di terra al centro del labbro e poi sfumare verso l’alto, avendo cura di non scendere verso le labbra.

Un’alternativa che consente di ottenere risultati molto più precisi ma un po’ più difficile da realizzare consiste nell’usare una matita marrone molto morbida, con la quale tracciare il profilo dell’arco di cupido ad alcuni millimetri di distanza dalla linea delle labbra.

Questo piccolissimo tratto di matita (che dev’essere di base molto leggero) dovrà poi essere sfumato accuratamente con un pennellino piuttosto rigido per creare un’ombra naturale che potrebbe essere ripresa anche sotto al labbro inferiore.