L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo la rottura con la storia fidanzata, è stato beccato così. Che sia il suo nuovo amore?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nella casa più spiata d’Italia aveva trovato l’amore, ma dopo quattro anni la coppia ha annunciato di essersi detta addio. Nonostante ci abbiano provato e riprovato, qualcosa tra loro si sarebbe rotto e la pandemia, con i vari lockdown che il mondo intero ha dovuto affrontare, non avrebbero affatto aiutato la coppia a superare la crisi.

Ora però entrambi hanno voltato pagina e lui sembrerebbe perfino aver trovato l’amore. Di chi stiamo parlando? Di Luna Onestini! L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poco ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova, ma secondo recenti indiscrezioni sembrerebbe aver già trovato qualcun’altra che lo faccia battere il cuore. A lanciare questo succoso gossip è stata l’influencer Deianira Marzano rivelando che cosa starebbe succedendo nella vita privata di Onestini.

Luca Onestini, dopo Ivana Mrazova arriva lei? Il gossip impazza

Secondo la nota esperta di gossip, Luca Onestini dopo Ivana Mrazova avrebbe trovato l’amore con Caterina, una ragazza comune che non avrebbe niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Il tutto sarebbe nato perché l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe pubblicato nelle sue Instagram stories la foto di un cielo stellato e lo stesso scatto sarebbe stato condiviso da Caterina, facendo nascere subito il sospetto che i due si trovassero nello stesso posto e soprattutto insieme. Ma come avrà reagito lui di fronte a questo ennesimo gossip sulla sua vita?

Luca Onestini ha smentito il flirt con Caterina, affermando che dopo la rottura con Ivana Mrazova è felicemente single e che almeno per il momento non intende avere nessuno al suo fianco. Gli utenti della rete, però, non hanno sembrato credere alle sue parole. Sospettando che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia scelto di mettere al tacere il tutto soltanto per proteggere questa nuova conoscenza delle orecchie ed occhi indiscreti del mondo del gossip. In modo tale da potersi vivere questo nuovo capitolo della sua vita senza alcuna influenza interna e soltanto in un secondo momenti, quando magari le cose si saranno consolidate, rivelarle pubblicamente.

Le cose staranno realmente così o gli utenti della rete hanno preso una cantonata con Luca Onestini? Sicuramente sentiremo ancora parlare di lui, visto che nella casa più spiata d’Italia questa volta entrerà la sua ex fidanzata Soleil Sorge e i due non sono affatto in buoni rapporti.