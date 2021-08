Una Vita anticipazioni: un segreto intimo sconvolge Acacias

Le anticipazioni di Una Vita hanno lasciato i telespettatori con il fiato sospeso: un segreto inimmaginabile è stato svelato ad Acacias 38.

Ad Acacias 38 non si sta mai tranquilli, ormai è risaputo. In particolar modo quando si nasconde un importante segreto. State certi che prima o poi verrà rivelato al mondo intero. Nelle prossime puntate di Una Vita, infatti, un intimo segreto verrà rivelato a tutto il quartiere e sicuramente ne vedremo delle belle. Anche perché sicuramente la rivelazione di tale particolare non passerà di certo inosservata. Ma chi sarà il protagonista, o la protagonista, di questa nuova ed avvincente vicenda?

Ovviamente stiamo parlando di Ildefonso, che nelle scorse puntate aveva confidato a sua moglie Camino di non possedere gli organi genitali maschili. In quanto ha subito una mutilazione a causa della sua ultima partecipazione in guerra. Il suo segreto sarà spifferato ai quattro venti e nel modo peggiore che possa mai esistere.

Anticipazioni Una Vita: il segreto intimo di Ildefonso spifferato ai quattro venti

Ma partiamo con calma, perché di cose da dire sulle nuove anticipazioni di Una Vita ce ne sono e come. Il tutto è partito da Camino. La donna ha accettato di buon grado la condizione di suo marito. Anche perché in questo modo non tradirà il suo vero amore, Maite, con cui continua ad avere un rapporto epistolare nell’attesa di potersi incontrare.

La donna però inizia a subire le pressioni di sua madre, che non fa che chiederle in continuazione quando la farà diventare nonna. Per questo motivo sceglie di sfogarsi con Anabel, la nuova arrivata ad Acacias 38, rivelandole che non potrà mai diventare mamma. Ecco, qui commenterà il peggiore errore che potesse mai fare. In quanto sarà proprio la giovane Anabel a spifferare il tutto.

Ildefonso e Camino scelgono in seguito di prendere parte alla festa organizzata da Marcos, il padre di Anabel, per presentarsi ufficialmente al vicinato. Durante i festeggiamenti, però, la piccola di casa finisce con esagerare con il vino, complice anche il rapporto burrascoso e complicato con la sua nuova domestica, Soleded.

A questo punto interviene Ildefonso, rimproverando la giovane donna, dicendole che il suo comportamento non è affatto decoroso. Quest’ultima, decisamente brilla, non la prende affatto bene e gli urla contro che non si fa di certo dare lezioni da un mezzo uomo che ha nascosto il tutto a sua moglie.

La sua accusa viene sentita da tutti i presenti, che restano senza parole di fronte alle dichiarazioni di Anabel. Ildefonso abbandona la festa, sentendosi più umiliato che mai.

Il suo segreto intimo è stato rivelato e sicuramente, nulle nuove puntate di Una Vita, questo avrà delle enormi conseguenze e, probabilmente, anche con il rapporto tra l’uomo e Camino. Considerato che è stata lei a confidare ogni cosa alla sua giovane amica, che mentre era un po’ brilla ha spifferato tutto ai quattro venti.