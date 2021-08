Giulia De Lellis ha rivisto il suo ex fidanzato e Belen Rodriguez ha ricevuto la fatidica proposta da parte di Antonino Spinalbese! Scopri tutti i gossip e le news del 12 agosto.

Giulia De Lellis si trovava in vacanza con il suo Carlo Beretta, quando per caso, una volta entrata in un noto ristorante sardo, si è ritrovata faccia a faccia con il suo ex fidanzato Andrea Iannone. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha svelato che cosa è successo in quel momento e la reazione di lei ha spiazzato tutti. Per sapere che cosa è successo, guarda il nostro servizio completo che trovi in fondo a questo articolo e attenzione: perché le news del giorno non sono ancora finite.

Da Giulia De Lellis a Belen Rodriguez: tutti i gossip e le news del 12 agosto

Da Giulia De Lellis passiamo invece a Soleil Sorge, che come lei ha esordito come corteggiatrice negli studi di Uomini e Donne. Soleil a settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, ma non sa che oltre a lei gli autori hanno chiamato qualcuno con cui è in guerra da anni.

LEGGI ANCHE –> Soleil Sorge, arriva il colpo di scena prima del GF Vip: “E’ in guerra da anni”

C’è poi Ivana Mrazova che, dopo l’annuncio di Luca Onestini che ha rivelato che la loro storia è giunta ormai al capolinea, ha fatto alcune precisazioni, facendo intendere che lui non abbia raccontato tutta la verità su quanto è accaduto tra loro. Stesso discorso, purtroppo, per una coppia proveniente dall’ultima edizione di Temptation Island. Durante il corso del programma avevano scelto di abbandonare il programma insieme, ma una volta ritornati a casa i vecchi problemi sono tornati a galla, ma ce la stanno mettendo tutta per recuparere.

LEGGI ANCHE –> Pierpaolo Pretelli: strana richiesta a Giulia | Gemma si è rifatta? | Problemi per Sanremo 2022

Per ultima, ma non per importanza, c’è Belen Rodriguez. La bella modella argentina ha ricevuto la famosa proposta da parte di Antonino Spinalbese, ma lei che cosa gli avrà risposto? Per scoprirlo non ti resta che guardare il nostro TG.