Ivana Mrazova ha rotto il silenzio dopo l’annuncio di Luca Onestini sulla fine del loro amore. Le cose non stanno come ha detto lui.

Ivana Mrazova era entrata, qualche anno fa, nella casa del Grande Fratello Vip mentre aveva qualcuno al di fuori del programma, ma le cose con questa persona non sono andate come inizialmente sperava visto che Luca Onestini, che era un suo compagno di viaggio, era scoppiato l’amore. La loro storia è durata ben quattro anni, ma nelle scorse ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sul suo profilo Instagram che nonostante ci abbiano provato e riprovato, sostenuto e supportato, era chiaro come il sole che le loro strade non erano fatte per stare insieme.

L’annuncio di lui ha spiazzato i fan, ma quello che ha lasciato ancor di più loro senza parole è stata la recente dichiarazione di lei che ha ammesso sì la fine della loro storia d’amore, ma ci ha tenuto a fare alcune precisazioni.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati e non sono di certo mancati inattesi retroscena sulla loro rottura.

Luca Onestini: Ivana Mrazova fa alcune precisazioni sulla rottura

Luca Onestini aveva spiazzato i fan con il suo annuncio, ma a lasciare loro ancor di più senza parole è stata Ivana Mrazova che ha smontato le dolci parole di lui facendo intendere agli utenti della rete che non c’è stata alcun supporto o sostegno come invece lui ha fatto credere.

“Come avete visto nel post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita“ ha esordito la modella nelle sue Instagram Stories, che trovate in fondo a questo articolo. “Penso però che non ci siamo ‘aspettati e supportati’. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa bellissima“ ha proseguito, facendo riferimento a quanto dichiarato dall’ex tronista di Uomini e Donne.

“In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e noi non le abbiamo superate“ ha aggiunto, facendo probabilmente riferimento all’impossibilità di potersi vedere a causa di quello che sta succedendo al mondo intero da oltre un anno a questa parte. “Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto amore e complicità” ha poi concluso lei senza troppi giri di parole. “Il nostro libero finisce qui“.

Ivana Mrazova ha gelato Luca Onestini, facendo intendere che le cose non sarebbero andate propriamente come descritto da lui. I due purtroppo, dopo anni passati insieme, hanno realizzato che forse è meglio dividere qui le strade della loro vita.