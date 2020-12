Cristiano Malgioglio ha fatto una gaffe su Luca Onestini e Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip, ma l’ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto reagito bene di fronte ad un momento che ha divertito il popolo della rete.

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo più amati di sempre. Non stupisce, infatti, come in pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sia riuscito a conquistare tutti i telespettatori, visto che con la sua contagia allegria ha portato un po’ di sana spensieratezza nelle case degli italiani, che non stanno di certo vivendo un momento facile.

Il paroliere di Mina nella casa è diventato famoso tra i concorrenti per le sue numerose gaffe, ne è un esempio quella con Elisabetta Gregoraci. C’è chi la prende con il sorriso sulle labbra e c’è chi invece come Luca Onestini non è reagisce affatto bene. Che cosa è successo?

Nelle scorse ore Cristiano, mentre parlava a tu per tu con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, si è messo a commentare le foto degli ex concorrenti, delle edizioni passate, raffigurate sulle pareti. Tra questi non è riuscito a riconoscerne due ed ha chiesto chi fossero. “Ma come chi sono? Sono Luca e Ivana, avete fatto la seconda edizione insieme!“ ha replicato Andrea, ma Cristiano sembrava proprio non riconoscere i due ragazzi con cui ha trascorso un po’ di mesi insieme, ma con cui ha interrotto ogni rapporto.

Malgioglio ha fatto una gaffe con Luca Onestini e Ivana Mrazova, ma l’ex tronista non ha reagito bene e sui social ha sbottato, stroncando il paroliere di Mina.

Luca Onestini sbotta contro Malgioglio: “Ti ha eliminato”

Luca Onestini, come anticipato, non ha reagito affatto bene, e sul suo profilo Instagram si è duramente scagliato contro Cristiano Malgioglio al GF Vip, tirando fuori il risultato del televoto di qualche anno fa, quando la sua compagna, Ivana Mrazova, ha vinto al ballottaggio contro di lui.

“Cristiano adesso fa finta di non ricordare Ivana, ricordategli però che è la persona che lo ha eliminato dalla casa con il 76% di voti“ ha sbottato l’ex tronista di Uomini e Donne per poi aggiungere: “Lei è riuscita ad arrivare in finale, lui è stato sbattuto fuori” ha concluso.

Il commento di Luca Onestini contro Malgioglio non è affatto piaciuto al popolo della rete perché, come è possibile vedere dal video, lui non l’ha fatto di certo con cattiveria, visto che si è trattato semplicemente di una gaffe, e sembra quasi bizzarro voler paragonare il risultato di un televoto di qualche anno fa di fronte ad una carriera fatta di successi, che hanno resto Cristiano l’icona che è oggi.

Cristiano Malgioglio, che di recente ha aperto gli occhi a Pierpaolo, sicuramente non darà peso alla critica ricevuta da Luca Onestini e continuerà dritto con il suo percorso nella casa. Visto che l’unico consenso che conta è quello del pubblico da casa.