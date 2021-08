Tutte le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the Air, qualcuno si metterà in mezzo nella relazione tra Eda e Serkan

da Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni di Love is in the air, Balca in mezzo tra Eda e Serkan: cosa succederà?

Nei nuovi episodi, il trasferimento di Selin Atakan (Bige Onal) in Danimarca accelererà la pace tra Serkan Bolat (Kerem Bursin) ed Eda Yildiz (Hande Ercel)? In realtà, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, i due dovranno guardarsi le spalle da Balca Koçak (İlayda Çevik), la nuova addetta alle pubbliche relazioni della Art Life.

Questo accadrà perché Balca sarà molto amica di Susy, una sorta di cartomante. Convinta, in base ad una premonizione della conoscente, che l’uomo della sua vita avrà le iniziali S e B, la Koçak crederà fin da subito che sia Serkan il suo principe azzurro e si rallegrerà quando verrà assunta nell’azienda per ricoprire il posto lasciato vacante da Selin.

Serkan assumerà Balca soltanto per dimostrare ad Eda che è gelosa della nuova arrivata, che intanto sembrerà farsi strada in breve tempo all’interno dell’azienda, soprattutto perché Selin, prima di lasciare la città, le avrà dato dei “consigli segreti” per gestire tutta l’intera situazione. Non a caso, la donna inizierà fin da subito a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri due protagonisti.

Selin renderà Serkan partecipe del fatto che Eda sapeva che era stato Ferit (Cagri Citanak) e passare a Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz) la copia del loro contratto di fidanzamento pubblicata su tutti i giornali scandalistici della città. Anche se non se la prenderà, Serkan utilizzerà un nuovo accordo, che Eda gli avrà fatto firmare senza nemmeno leggere, per spingere la ragazza a uscire insieme a lui almeno una volta. In pratica, per l’omissione, Eda dovrà esaudire tre desideri di Serkan: in base al primo, la donna dovrà “bussare alla porta della sua casa” all’improvviso, con in mano una confezione di popcorn, e chiedergli di guardare un film.

Inizialmente, Eda non saprà se fare a Serkan tale sorpresa ma, dopo un paio di giorni, cederà. Peccato però che, in quella stessa sera, anche Balca sarà andata dall’architetto, apparentemente per risolvere alcuni problemi di lavoro. Ovviamente, la protagonista Eda sarà infastidita alla visione della rivale nel nuovo appartamento di Serkan e farà di tutto per farla andare via; dopo ciò, interromperà la serata, non prima di avere obbligato l’ex fidanzato a mangiare tutti i “poco salutari” popcorn, come le aveva promesso.