Can Yaman chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Can Yaman è un attore e avvocato di 30 anni. Lui è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, in Turchia, sotto il segno dello scorpione, è alto 183 centimetri e pesa circa 73 Kg. Fin da piccolo si affascina al nostro pese infatti il suo percorso formativo inizia proprio in un istituto privato italiano, dove impara la lingua italiana risultano uno degli studenti più promettenti. Successivamente decide di proseguire gli studi iscrivendosi all’Università presso la Facoltà di Giurisprudenza.

In questo stesso periodo inizia ad avvicinarsi al mondo della recitazione quindi inizia presto a studiare diventando anche uno degli attori più amati in Turchia, ma anche in Italia. Infatti il 30enne è conosciuto per il ruolo di Ferit nella fiction di successo “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”.

Nome: Can Yaman

Età: 30 anni

Data di nascita: 8 novembre 1989

Luogo di nascita: Istanbul (Turchia)

Segno zodiacale: Scorpione

Titolo di studio: Laurea

Professione: Attore e avvocato

Altezza: 183 cm

Peso: 72 kg

Account social: Instagram, Twitter

Can Yaman: Instagram

Can Yaman è molto attivo sui social. Su Instagram è seguito da 4,7mila persone e conta solo 624 post. Sul suo account, che vi lasciamo qui, è solito condividere selfie, shooting fotografici, foto che riguardano la sua carriera ma anche scatti in compagnia di amici e colleghi.

Su Twitter invece ha 171mila followers e ama ritwittare foto e video che riguardano principalmente la sua carriera di attore. Se lo volete seguirlo vi lasciamo il link del suo profilo qui. Su Facebook non ha nessun profilo attivo, quindi quelli che trovate su Internet sono profili falsi o fanpage.

Can Yaman: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto tuttavia sappiamo che in passato ha avuto una relazione con una giovane attrice turca, Bestemsu Özdemir. La loro storia si è conclusa nel 2017 da allora sulla sua vita sentimentale non sono state rese note notizie

Al momento, come si intuisce dal suo profilo Instagram, dovrebbe essere single una notizia che dovrebbe far contente tutte le sue numerosissime fans

Can Yaman: carriera

Can Yaman, dopo essersi laureato ha fatto un anno di tirocinio e poi ha lavorato per sei mesi presso un importante studio legale ma successivamente ha lasciato la carriera solo per dedicarsi alla recitazione.

Il 30enne non è apparso in nessun film ma lo troviamo in diverse serie tv quali Gönül İşleri nel 2014,

İnadına Aşk, nel 2015, e Hangimiz Sevmedik, nel 2016. Ma il vero successo per lui arriva nel 2017 con la commedia romantica Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, nota anche in Italia, ed è proprio sul suo personaggio che interpreta nella serie, Ferit, si rispecchia molto: una cosa che lo caratterizza infatti è che “quando siamo innamorati lo facciamo vedere ed entrambi ci prendiamo cura dei nostri cari. Ma il mio personaggio mi sembra un perfezionista e un uomo dotato di grande autocontrollo, mentre io sono più rilassato e adoro la tranquillità. Siamo diversi anche nel modo di vestire. Ferit preferisce indossare abiti classici mentre io vesto casual”.

Dal 2018 ad oggi è impegnato con la serie Erkenci Kuş.

