Il look più stylish italiano è di Victoria De Angelis dei Måneskin! Copia il total outfit!

Il look più stylish del panorama musicale italiano è di Victoria De Angelis dei Måneskin! Vuoi ricreare il total outfit? Scopriamo insieme lo stile, i trend e il rock necessari a ricreare il mood hippie indie chic di Vic De Angelis!

C’è chi lo stile lo impara, lo crea, lo studia nei minimi dettagli per ottenere il look perfetto, e c’è chi invece lo ha innato. Lei è una di quelle! Di chi stiamo parlando? Di Victoria De Angelis, la bassista più rock ‘n’ roll di Italia!

Ma andiamo per ordine. Prima di scoprire tutto ciò che ci serve per diventare delle perfette icone di stile come Vic De Angelis facciamo un passo indietro: chi è la protagonista della nostra guida di stile?

Victoria De Angelis, classe 2000. Nasce e vive a Roma e inizia a suonare la chitarra all’età di 8 anni. Nel periodo delle scuole medie frequenta una scuola di musica, luogo in cui avviene l’avvicinamento al suo strumento, il basso. Studia e frequenta il liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma. In questi anni conosce Thomas Raggi, chitarrista del gruppo. Loro due fondano, insieme a Damiano David, front man, e Ethan Torchio, il gruppo più rock ‘n’ roll di Italia.

Il loro gruppo inizia a sperimentare la loro potenzialità e bravura sulle strade romane, precisamente in Via Del Corso. Ma il successo è arrivato quando nel 2017, quando partecipano all’undicesima edizione del talent musicale XFactor. Si presentano con il loro primo inedito, Chosen, ma sotto la sapiente guida del loro giudice, Manuel Agnelli, proseguono il talent crescendo sempre di più e sperimentando le loro capacità.

Non vincono il talent quell’anno, ma le loro vittorie successive sono state ineguagliabili.

Dopo hit su hit, concerti e dischi, vincono nel 2021 il Festival della Canzone Italiana Sanremo, con la canzone Zitti e Buoni. La vittoria li manda automaticamente agli Eurovision Song Contest, nello stesso anno. Dopo ben 29 anni, un gruppo di ragazzi romani uniti dall’amicizia e la passione per la musica riescono a vincere il contest europeo, portando onore al loro gruppo ma soprattutto alla loro nazione, che li ha sempre sostenuti e elogiati.

Insomma, 4 talenti singoli che nell’insieme hanno creato musica di qualità che rimarrà nella storia e nei ricordi di tutti noi.

Come se non bastasse, i componenti dei Måneskin hanno una cosa che gli altri gruppi e cantanti loro coetanei non hanno: lo stile. Il loro è uno stile inconfondibile e inimitabile. Una base di rock ‘n’ roll classica, contaminata da influenze indie e street.

I Måneskin sono la rivelazione, la bravura e la ventata d’aria nuova di cui l’Italia, l’Europa e il mondo intero avevano bisogno, e il loro successo internazionale lo conferma.

Ma veniamo a noi, alla nostra guida di stile, incentrata sul look della bassista dei Måneskin, Victoria De Angelis.

Siete curiose di sapere tutto sul suo stile e di ricreare il suo total outfit? E allora diamo il via alla guida di stile più social e attuale di tutto il web. Ecco la guida di stile di CheDonna che ti aiuterà a ricreare il total look di Vic De Angelis!

L’ultimo look di Victoria De Angelis dei Måneskin! Scopriamo lo stile, i trend e il total outfit!

Andiamo subito al sodo: come potremmo definire lo stile di Victoria De Angelis?

Il suo look è un misto di rock ‘n’ roll, contaminato da tendenze indie con un tocco chic che non guasta mai. Il tutto contornato da un trucco e parrucco semplice, quasi trasandato, che conferisce all’insieme quell’aurea di naturalezza che la rende una vera icona di stile!

Poche ore fa la bella Vic pubblica su sul feed di Instagram un post in cui la ritrae in un look assolutamente trendy!

Si tratta di un outfit composto da una camicia con spalline, con fantasia rigata con i toni del camel e del beige. Indossata completamente aperta, a far vedere le collane multiple di super tendenza nell’estate 2021, sopra ad una jeans nero a vita alta dritto a campana. A chiudere l’outfit un ankle boot con tacco quadrato, portati in voga negli anni ’60 dai gruppi musicali come i Beatles e Rolling Stones, stravolgendo ogni schema stilistico dei tempi.

Il total look è così stylish che noi amanti della moda, ma anche dei Måneskin, non possiamo non ricreare.

Ho selezionato solo per voi alcuni capi di H&M super trendy, a basso costo, perfetti per ricreare fedelmente l’outfit indossato da Vic.

Abbiamo una blusa in seta lucida color camel, costo € 14,99. Un jeans a campana nero a vita alta, costo € 14,99, e un ankle boots nero con tacco quadrato a rocchetto, costo € 29,99.

Ecco come creare un look avvincente, alla moda, e con poco!

Emanuela Cappelli