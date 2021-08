Dramma a Love is in the air: la rivelazione dell’attore di Serkan

Anticipazioni Love is in the air, Kerem Bursin l’attore di Serkan fornisce importanti rivelazioni shock su quello che accadrà prossimamente nella soap turca. Ecco cosa succederà.

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the Air, ecco le rivelazioni di Kerem Bursin sulla soap turca

Come già detto nel paragrafo precedente Karem Bursin è considerato il rivale per antonomasia di Can Yaman, belli e fascinosi entrambi hanno portato sul nostro schermo italiano le loro storie e la loro Turchia.

Forse in quando DayDreamer- le ali di un sogno sia finito già da un po’, Karem per ora si può definire l’attore straniero del momento per quanto concerne il mondo delle soap opera. Lui è un uomo molto riservato e si è sempre mostrato dalla parte delle donne, è inoltre fidanzato con Hande Ercel con cui condivide lo schermo di Love is in the Air sta vivendo un momento d’oro. E mentre in Turchia è impegnato in ben 3 progetti l’attore, intervistato dal magazine turco Hurriyet, si racconta senza filtri. Cresciuto perlopiù in America Kerem racconta cosa l’ha spinto a tornare in Turchia:

“Mi è successo qualcosa di brutto che mi ha portato qui. Ho perso il mio migliore amico in un incidente”

Infatti i due protagonisti di Love is in the Air, com’è ormai noto, stanno insieme anche nella realtà. I due fidanzati Kerem Bursin e Hande Ercel hanno reso pubblica la loro storia di recente. Entrambi, però, continuano ad essere molto riservati e a parlare perlopiù delle rispettive carriere. In diverse interviste Kerem Bursin ha saltato le domande su Hande Ercel, preferendo non dire nulla sulla sua vita privata. Tuttavia in quest’intervista l’attore turco ha deciso di sbilanciarsi un po’. In questo momento in Turchia va in onda Love is in the Air 2, dunque i due attori ormai fidanzati hanno lavorato insieme. Su questo Kerem Bursin chiarisce: