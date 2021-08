Una Vita Anticipazioni: la coppia più amata in crisi, amara sorpresa

Una Vita Anticipazioni, nuova crisi matrimoniale in arrivo per una delle coppie più amate della soap. ecco chi sono

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita, crisi matrimoniale per Bellita e Josè Miguel?

La notizia della gravidanza di Cinta (Aroa Rodriguez), ormai trasferitasi in Argentina al fianco del marito Emilio Pasamar (Josè Pastor), farà esplodere il caos tra i Dominguez nelle prossime puntate italiane di Una vita: dopo aver accolto con gioia il fatto che, entro nove mesi, diventeranno nonni, Josè Miguel (Manuel Bandera) e la moglie Bellita Del Campo (Maria Gracia) si troveranno su due fronti completamente opposti e finiranno per dare il via alla loro ennesima crisi matrimoniale.

In base a quanto riportano le anticipazioni, Bellita si preoccuperà infatti a dismisura per lo stato interessante di Cinta, tant’è che arriverà a pensare che, durante il periodo della gestazione, la ragazza difficilmente farà fatica ad affrontare sola soletta la tournée teatrale che la aspetta (e vero motivo che l’ha portata ad andare in Argentina).

Senza coinvolgere minimamente il marito nella questione, la Del Campo prenderà così la decisione di partire per riabbracciare la figlia e soprattutto per starle vicina durante tutto il periodo della gravidanza. Un’idea che, invece, non convincerà Josè Miguel, convinto del fatto che Cinta ed Emilio, sposati da pochissimo, abbiano bisogno di trovare il loro equilibrio e gestire l’arrivo del primo figlio in completa autonomia.

Appena comunicherà alla donna che non intende intraprendere il viaggio, per i coniugi Dominguez si aprirà una vera e propria guerra.

Da un lato Bellita non ne vorrà affatto sapere di non raggiungere la figlia e comprerà un biglietto di sola andata per lei, evitando perfino di essere accompagnata dalla domestica Alodia (Abril Montilla), dall’altro Josè Miguel non riuscirà a sopportare a lungo i nuovi capricci della consorte e le ricorderà che, soltanto poche settimane prima, ha ceduto al figlio Julio (Adrian Reyes) grandi opportunità lavorativi ad Hollywood solamente per stare al suo fianco perché lei desiderava restare ad Acacias.

Tra le altre cose, il Dominguez Senior cercherà di far capire a Bellita che la sua presenza in Argentina potrebbe offuscare anche l’ascesa artistica di Cinta, dato che tutti i giornalisti si concentrerebbero sulla sua carriera, dimenticandosi della loro giovane erede. Tutte queste rimostranze non convinceranno la Del Campo: la rottura tra i coniugi, ancora una volta, apparirà dunque insanabile