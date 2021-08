L’amore trionfa su tutto, anche nei periodi difficili come quello che stiamo vivendo. Lo ha capito bene la Rai che, con la commedia romantica Ricatto d’amore, ha conquistato oltre 2 milioni di spettatori (14.75 di share).

Vi state chiedendo chi ha conquistato lo share più alto nella prima serata di ieri, martedì 10 agosto 2021? La risposta arriva come sempre dai dati diffusi dall’Auditel. Ma prima di analizzarli dettagliatamente, vediamo qual è stata la programmazione in prima serata sulle principali reti televisive.

Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Ricatto d’amore (Rai 1), Squadra Speciale Cobra 11 (Rai 2), Aida – Arena Di Verona 2021 (Rai 3).

Su Mediaset invece ci ha fatto compagnia Olivia – Forte come la verità (Canale 5), Battiti Live (Italia 1) e Ferite mortali (Rete 4).

Ma passiamo ora ad analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. Scopriamo insieme qual è stato il programma più visto.

L’amore trionfa su tutto: Sandra Bullock incanta su Rai 1

La Rai incassa un altro grande successo, questa volta scommettendo tutto sui sentimenti. La messa in onda in prima serata di Ricatto d’amore ha emozionato il pubblico da casa. Ecco come è andata!

Ricatto d’amore (Rai 1) – La commedia romantica del 2009, con protagonisti Sandra Bullock e Ryan Reynolds ha fatto battere il cuore a 2.211.000 spettatori, pari al 14.7% di share. Breve accenno alla trama: Sandra Bullock è una editrice di successo che finge di essere fidanzata con il suo assistente (che ha tormentato per anni) pur di sfuggire alla minaccia di deportazione dal Canada. Per questa interpretazione la Bullock è stata candidata ai Golden Globe 2010 come ‘Miglior attrice in un film commedia o musicale’.

Squadra Speciale Cobra 11 (Rai 2) – La serie tv incentrata sulle inchieste di una coppia di commissari, è tornata in onda ieri sera dopo una lunga pausa dovuta alle Olimpiadi. Ha totalizzato 937.000 spettatori, con uno share del 6%.

Aida – Arena Di Verona 2021 (Rai 3) – L’opera di Giuseppe Verdi, con i commenti di Pippo Baudo e Antonio Di Bella su curiosità e retroscena del prestigioso Anfiteatro, è stata seguita da 757.000 spettatori, pari al 5.5% di share.

Olivia – Forte come la verità (Canale 5) – E’ andata in onda ieri sera, dopo una partenza sprint, la seconda puntata della fiction francese. Le avventure di Olivia, avvocato di successo interpretata dalla bella e brava Laëtitia Milot, hanno tenuto incollati al video 1.118.000 spettatori (8.5% di share).

Battiti Live (Italia 1) – La serata finale del programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è stata seguita da 1.351.000 spettatori (10% di share). Sono saliti sul palco: Oscar Anton, Fabio Rovazzi, Colapesce&Dimartino, J-Ax con Jake la Furia, Alessandra Amoroso, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Cedraux, The Kolors, Lorenzo Fragola, Vhelade, Tancred, Emma Muscat & Astol, Enula. Protagonisti delle esibizioni on the road: Fedez e Orietta Berti da Gallipoli; Boomdabash e Baby K da Brindisi; Sangiovanni da Santa Maria di Leuca.

Ferite Mortali (Rete 4) – Il film d’azione/mystery totalizza un a.m. di 632.000 spettatori con il 4.4% di share.

In Onda Prima Serata (La7) ha intrattenuto 464.000 spettatori con uno share del 3.1%. Due Fidanzati Per Juliette (Tv8) segna 229.000 spettatori con l’1.5%. Rocky III (sul Nove) ha raccolto 525 .000 spettatori con il 3.5%.