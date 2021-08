Una Vita anticipazioni: nuovo amore per Camino? Paura per Felicia

By

Anticipazioni “Una Vita”, nuove preoccupazioni per Felicia per le prossime puntate italiane. Ecco cosa succederà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: risvolto shock, rivelazione spiazzante ad Acacias

Una Vita, anticipazioni: Felicia preoccupata per sua figlia Camino, svelato il motivo

Una grande preoccupazione occuperà i pensieri di Felicia Pasamar (Susana Soleto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: la proprietaria del Nuovo Secolo XX temerà infatti che la figlia Camino (Aria Bedmar), ormai sposata con Ildefonso Cortes (Cisco Lara) e lontana da Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), possa invaghirsi di una nuova donna.

Tutto avrà origine quando arriverà ad Acacias la giovane Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), figlia dell’imprenditore Marcos (Marcial Alvarez), un vecchio amico di Felicia che vorrà trasferirsi ad Acacias. Dato che non ci sarà praticamente nessun coetaneo nel suo quartiere, Anabel stringerà fin da subito un rapporto d’amicizia con Camino, che non se la starà affatto passando bene con il neo-marito Ildefonso.

n più di una circostanza, Cortes avrà infatti evitato di fare l’amore con la Pasamar, non consumando di fatto il loro matrimonio, adducendo come scusa il fatto che “vuole renderla sua” soltanto quando lei proverà dei veri sentimenti nei suoi confronti. Tuttavia, questa strana spiegazione non convincerà affatto Camino, visto che Ildefonso si mostrerà scortese contro chiunque ventilerà l’ipotesi che diventeranno presto genitori.

Ed è qui che farà il suo ingresso Anabel: dato che le farà visita ogni pomeriggio, la Bacigalupe rivolgerà a Camino delle battute “piccanti” sulle sue eventuali notti d’amore con Ildefonso. In tal senso, è bene precisare che la Pasamar inviterà Anabel a non essere troppo impertinente, sottolineando che non le piace affrontare discorsi troppo intimi.

Ciò basterà però a innescare i pensieri dell’ultima arrivata, che comprenderà in tempi record che il rapporto dei due novelli sposi è tutt’altro che idilliaco, nonostante i loro sforzi per fare apparire il contrario. Fatto sta che Anabel sentirà di dover stare vicino a Camino e passerà con lei gran parte del tempo. A quel punto una già sospettosa Felicia, non appena Rosina (Sandra Marchena) le metterà la pulce nell’orecchio, inizierà a temere che la figlia possa invaghirsi della Bacigalupe, visti i suoi precedenti con Maite.