Come abbinare lo yogurt a colazione per trarne il massimo beneficio: ecco le combinazioni giuste

Lo yogurt è tra gli alimenti più consumati a colazione: scopri come abbinare questo prodotto per trarne il massimo beneficio.

Tra gli alimenti più sani che possiamo consumare a colazione troviamo senza ombra di dubbio lo yogurt. Ricco di calcio e dal contenuto basso di lattosio ma con tanti fermenti lattici vivi, lo yogurt è un alimento altamente digeribile e indicato nelle diete ipocaloriche.

Non solo, consumarlo aiuta l’organismo a combattere contro gli agenti patogeni rinforzando le difese immunitarie, e favorisce il transito intestinale combattendo contro il gonfiore addominale.

Ma come ogni alimento per trarne il massimo beneficio possiamo consumarlo insieme ad altri cibi così da realizzare un pasto equilibrato. Scopriamo come abbinare lo yogurt a colazione.

Ecco come abbinare lo yogurt a colazione

Lo yogurt è una delle migliori scelte che si possano fare a colazione. Si tratta infatti di un alimento benefico per il nostro organismo e in commercio troviamo tante varietà da quelli interi a quelli magri, passando per lo yogurt greco, alla frutta o quelli adatti per l’infanzia. Insomma ne esistono tante tipologie. Volendo possiamo anche preparare lo yogurt in casa, basterà avere una yogurtiera e attenersi ad alcune regole di base per non commettere errori.

Ma consumare un solo yogurt a colazione non è sufficiente a soddisfare le esigenze nutritive. Al contrario è perfetto per uno spuntino. Integrandolo invece con altri alimenti daremo vita ad una colazione equilibrata.

Ma come va abbinato lo yogurt a colazione? Quali sono gli alimenti con cui dobbiamo mangiarlo per trarne i massimi benefici? Scopriamolo.

Un perfetta colazione può essere composta dallo yogurt in abbinamento a:

1) Cereali. Tra gli alimenti che meglio si prestano a essere consumati con lo yogurt ci sono senza dubbio i cereali. Con esso creano infatti un perfetto binomio tra proteine e grassi insaturi.

2) Frutta che apporta vitamine e sali minerali. Meglio ancora se è fresca e di stagione. Tagliata a pezzettini la potremo aggiungere allo yogurt evitando invece le versioni di frutta già pronta che potrebbero contenere invece additivi, zuccheri e aromi vari.

3) Semi oleosi. Come i semi di chia, sesamo, lino e quant’altro, possono essere un valido abbinamento.

Altrimenti come alternativa possiamo consumare uno yogurt con questi alimenti:

1) Pane tostato e marmellata homemade. Qui trovi tutti gli errori da non commettere quando prepari marmellate e confettura fatte in casa.

2) Spremuta di arance fresche. Ecco i trucchi per realizzarla al meglio.

Se siamo di corsa e non abbiamo tempo di sederci a tavola per fare la nostra colazione niente paura. Potremo acquistare anche lo yogurt nella versione liquida direttamente da bere nelle bottigliette. Abbiniamolo ad un frutto fresco e magari a una manciata di frutta secca, come le mandorle o noci, avremo consumato una perfetta colazione. In commercio esistono bustine già pronte monoporzione proprio per chi necessita di queste esigenze. In questo modo avremo ingerito tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

Se invece preferiamo la versione greca dello yogurt, abbinandolo con una manciata di fiocchi d’avena e qualche frutto rosso, come mirtilli o lamponi, avremo realizzato la colazione perfetta anche se ci si allena. Essa è infatti una delle preferite anche dei body builder che puntano ad aumentare la massa muscolare. Questo abbinamento infatti punta all’alto contenuto proteico.

Altrimenti possiamo abbinare lo yogurt greco con un cucchiaino di miele e un paio di cucchiai di semi oleosi come quelli di sesamo, girasole e via dicendo. In questo modo avremo realizzato una colazione gustosa e nutriente.

E ora non resta che scegliere l’alternativa che più preferiamo o variare di giorno in giorno così da consumare ogni mattina una colazione sana e nutriente a base di yogurt senza mai annoiarci.