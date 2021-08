Antonino Spinalbese ha fatto una rivelazione inaspettata su Belen Rodriguez, ammettendo che glielo chiede tutti i giorni.

E’ tempo di confessioni per Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen Rodriguez. Intervistato in coppia con la sua compagna, dopo la nascita della loro primogenita Luna Marì, dal settimanale Chi, l’ex hairstylist ha vuotato il sacco, rivelando inediti retroscena sulla sua storia d’amore di cui il grande pubblico non è a conoscenza.

Antonino, infatti, ha deciso di parlare per la prima volta. In quanto si è sempre dimostrato essere un ragazzo molto riservato e anche poco interessato al mondo dello spettacolo, preferendo stare dietro le quinte mentre la Rodriguez ha le luci dei riflettori puntati addosso. Per questo motivo i loro fedeli sostenitori sono rimasti spiazzati quando Antonino Spinalbese ha confidato di aver chiesto a Belen Rodriguez di sposarlo.

Belen Rodriguez: arriva la proposta di nozze da Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha ammesso di chiedere tutti i giorni alla sua compagna di sposarlo. Fatta eccezione, ha ammesso, quando finiscono con il litigare, ma poi torna all’attacco subito dopo. In quanto è sicuro, come del resto anche lei, che Belen sia la donna giusta per lui.

Ma che cosa avrà risposto la Rodriguez? Probabilmente, visto che almeno per il momento i due non hanno annunciato alcun matrimonio, la risposta non sembrerebbe essere stata positiva, ma c’è da considerare che probabilmente Belen Rodriguez e Stefano De Martino non siano ancora divorziati e che lei stia attendendo la fine, in maniera legale, del suo matrimonio per potergli dire il fatidico sì. Ma ecco che cosa ha confidato l’ex hairstylist a tal proposito.

“Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni“, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio” ha esordito, aggiungendo anche un pizzico di ironia che non guasta mai. “Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere” ha ammesso. Infatti, i due hanno raggiunto un importante traguardo insieme. Traguardo che molti dei fedeli sostenitori della bella modella argentina non credevano potessero raggiungere. In quanto convinto che Antonino fosse soltanto un flirt estivo e niente di più. Invece hanno ampiamente dimostrato, anche con la nascita di Luna Marì, che sono fatti per stare insieme.

Belen e Antonino sono più innamorati che mai e la nascita della loro piccola li ha uniti ancora di più. Tant’è che lei ha confidato che questo evento era nel suo destino perché ha fin da subito capito che Antonino era la persona giusta per lei. Quella che stava aspettando da tempo e che riesce perfettamente a combaciare con la sua vita.