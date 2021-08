By

“Le nostre strade devono dividersi”: la coppia più bella nata al Grande Fratello Vip si dice definitivamente addio.

Nella casa del Grande Fratello Vip sono nate tante coppie. Le più belle e amate dal pubblico sono sicuramente quella formate da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Quattro coppie molto diverse tra loro, ma che hanno e continuano a far sognare il pubblico. Per una coppia, però, la magia è finita e non c’è stato alcun lieto fine. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, infatti, è arrivato l’annuncio ufficiale della fine della storia d’amore.

Grande Fratello Vip, amore finito per una delle coppie più amate dal pubblico

La coppia che si è detta definitivamente addio è quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due parteciparono alla seconda edizione vinta da Daniele Bossari. Quell’anno, nella casa, c’erano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, oggi felicemente fidanzati.

L’amore tra Luca e Ivana, in realtà, scoppiò alla fine del reality. Nonostante il feeling e la reciproca simpatia, nella casa, tra l’ex tronista e la modella non ci fu neanche un bacio. Tra i due nacque una splendida amicizia che, senza le telecamere della casa di Cinecittà, si trasformò in amore.

Da mesi, però, si rincorrevano voci su una crisi della coppia. Luca e Ivana non hanno mai commentato, almeno fino ad oggi. Ad annunciare la fine della relazione con la foto che vedete qui in alto è stato lo stesso Luca Onestini.

“È stata una storia d’amore stupenda 💔, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”, ha scritto sui social l’ex tronista.