Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ora è ufficiale: la famiglia si allarga

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono fare sul serio. Per questo motivo hanno presentato il nuovo membro della loro famiglia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia più che collaudata. Il loro amore ormai, nonostante un breve periodo di crisi, dura da diversi anni e sono pronti più che mai a fare sul serio. Qualche tempo fa avevano annunciato sui rispettivi profili social che avrebbero allargato la famiglia, ma ora, che sono rientrati dalle vacanze, è diventato ufficiale e detto fatto: la coppia ha presentato il nuovo membro della famiglia.

Stiamo parlando di Ercolino, il loro secondo cane, che da oggi andrà a far compagnia alla loro Aspirina, e no non parliamo di medicine ma del loro primo cane che non sembrerebbe aver reagito bene di fronte all’ingresso del nuovo membro in famiglia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno costruendo la loro famiglia e lei ha immortalato tutto, mostrando che cos’è successo dopo che per la prima volta in quattro hanno varcato la soglia di casa.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presentano Ercolino: il nuovo membro della famiglia

Cecilia Rodriguez, non appena il suo compagno Ignazio Moser, con cui di recente ha avuto un imprevisto in vacanza, ha prelevato il nuovo membro della famiglia ha subito provveduto a riprendere il momento, mostrando una gelosissima Aspirina che ci ha tenuto a mettere subito le cose in chiaro: la prima donna di casa è lei.

I due cuccioli di casa sembrerebbero però contendersi anche l’amore di Ignazio Moser. In quanto una volta tornati a casa hanno fatto scorta delle sue coccole. Tanto non volerlo più lasciarlo andare e Cecilia è rimasta a bocca asciutta, osservando come i suoi cani prendevano pieno possesso del suo fidanzato.

L’arrivo di Ercolino in casa Moser è stato accolto di gran lunga meglio dai fan della sorella di Belen Rodriguez, che non hanno potuto fare a meno di congratularsi con lei non solo per il lieto evento, ma anche per la bellezza del cucciolo che nonostante sia apparso sui social soltanto da qualche ora è già diventato una vera e propria star della rete.

Cecilia e Ignazio hanno allargato la loro famiglia ed ora fanno pratica con i due cuccioli di casa. Anche se tempo fa si mormorava che i due stessero pensando anche ad avere un figlio, notizia confermata anche dalla sorella maggiore di lei, ma almeno per il momento non è arrivato nessun annuncio che i due siano in dolce attesa. Ma nulla esclude che possa accadere molto presto. Chissà.