Uomini e Donne: Gemma Galgani, dopo il lifting al viso, ha scelto di sottoporsi ad un nuovo intervento? Ecco la foto verità che mostra che cosa è successo davvero.

Uomini e Donne, tra un mesetto circa, tornerà sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Ovviamente durante il corso di questa prossima stagione non mancherà l’indiscussa protagonista del Trono Over. Ovviamente ci riferiamo a Gemma Galgani, che fa parte delle dame del dating show di Maria De Filippi da oltre 10 anni.

Secondo recenti indiscrezioni, la dama, dopo essersi sottoposta ad un intervento di lifting durante lo scorso anno, avrebbe scelto di farsi dare un altro piccolo aiuto dal chirurgo, ritoccando il naso, ma sarà vero? La notizia si è sparsa a macchia d’olio sul web, ma la verità arriva direttamente dalla pagina Facebook La Velenosa. In quanto un utente che segue la pagina ha avuto modo di poter incontrare la Galgani da vicino e ha immortalato il tutto mostrando la verità.

Gemma Galgani prima di Uomini e Donne: la foto la “scagiona”

L’utente che ha avuto modo di poter incontrare Gemma Galgani prima di Uomini e Donne ha potuto confermare che l’indiscrezione comparsa in rete non corrisponde in alcun modo alla realtà dei fatti. In quanto la dama del Trono Over, come si può notare dalla foto pubblicata in fondo a questo articolo, non è assolutamente ricorsa di nuovo all’aiuto del chirurgo. In quanto il suo naso appare sempre lo stesso.

“La nostra affezionata follower è nello stesso posto in cui è Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, al parco della Tesoriera a Torino” ha esordito il portale, mostrando ai suoi seguaci la foto verità della dama, che di recente ha ricevuto aspre critiche per il suo atteggiamento nel programma.

“Gemma è con un’amica e, nonostante togliesse poco la mascherina sembra, come potete vedere, che le voci secondo le quali si sarebbe rifatta il naso non siano vere” conclude. In quanto la Galgani appare esattamente la stessa di come quando era qualche mese fa negli studi Elios di Uomini e Donne, confermando dunque che il suo intervento al naso non è nient’altro che una fake news poiché non trova alcun riscontro con la realtà.

Gemma Galgani non si è rifatta il naso. In quanto, anche durante la sua permanenza nel programma, ha sempre confidato al grande pubblico di non avere alcuna intenzione di ritoccarlo perché lo ha eredito dai suoi genitori e ne va fiera del loro “dono”.