Pierpaolo Pretelli chiede a Giulia Salemi di cancellare tutto: “Che coraggio”

Pierpaolo Pretelli non si trattiene e chiede a Giulia Salemi di cancellare ogni cosa: il motivo ha lasciato senza parole i fan.

Pierpaolo Pretelli ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori. No, non pensate a male. L’ex velino moro di Striscia La Notizia non ha fatto nulla di male, ma ciò che ha detto li ha lasciati un po’ perplessi, ma partiamo con calma. A rivelare il tutto, come sempre, è stata Giulia Salemi che nelle scorse ore aveva pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto del fidanzato.

Quest’ultimo però non ha gradito il contenuto social e per questo motivo le ha chiesto di cancellare ogni cosa. Il motivo per cui lo scatto non gli piace, ha lasciato senza parole i fan e siamo sicuri che spiazzerà anche voi. Pierpaolo, infatti, ha sempre sfoggiato un fisico tonico e scolpito, da far invidia a molti, ma secondo lui ha la pancia. O almeno in quella foto. Per questo motivo ha chiesto a Giulia Salemi di cancellare il tutto. Lei ha esaudito la sua richiesta, ma poi ha vuotato il sacco con i suoi fan.

Giulia Salemi vuota il sacco su Pierpaolo Pretelli: fan in delirio

Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di condividere la richiesta del suo compagno con i suoi fedeli sostenitori, rivelando la bizzarra richiesta da lui rifatta. Bizzarra perché gli utenti della rete apprezzano Pierpaolo Pretelli, oltre che per la sua spiccata personalità, anche per il suo fisico asciutto e tonico e sono rimasti spiazzati nel sapere che ha chiesto alla bella modella di origini persiane di eliminare la foto postata in precedenza perché gli si vedeva la pancia.

“Ho fatto una storia e mi ha obbligato a cancellarla“ ha raccontato la Salemi nelle sue Instagram Stories, mentre si trovava a letto con l’ex velino moro di Striscia la Notizia, che mentre lei raccontava il tutto provvedeva a coccolarla come soltanto lui sa fare. “Perché mi ha detto: ‘Ho la panza’“ ha aggiunto, rivelando il perché di tale richiesta. “Che coraggio!” ha poi concluso, rivelando che lei non gli ha mai chiesto di eliminare qualsiasi contenuto social che lui possa sul suo conto. Anche se spesso e volentieri sono imbarazzanti e finiscono per far parlare tutti gli utenti del web. Ma forse Giulia ignora che il suo punto forte è proprio la sua spontaneità.

La richiesta di Pierpaolo Pretelli ha spiazzato i fan, che non possono fare a meno di contemplare tutte la sua bellezza.