Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la gaffe in vacanza: lei mostra tutto

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si nascondono dietro ad un dito. Lei sui social ha mostrato tutto quello che succede dietro le quinte.

Giulia Salemi non smette mai di tener compagnia i suoi fedeli sostenitori. Tanto da portarli con sé pure in vacanza. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha deciso di fare qualcosa che nessun’altra sua collega aveva fatto prima. Di solito, infatti, chi lavora con i social ama condividere soltanto il bello del proprio lavoro, mostrando sempre scatti perfetti che mostrano personaggi eterei e senza alcun difetto.

La bella modella di origini persiane ancora una volta ha dimostrato di essere diversa dalla massa, scegliendo di mostrare ai suoi fedeli sostenitori il dietro le quinte del suo lavoro, dove di certo non mancano le gaffe. Anche queste, ovviamente, immortalate nelle Instagram stories della Salemi, ma niente paura: perchè in fondo all’articolo trovate tutto ciò che Giulia Salemi ha mostrato sui social.

Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi mostra il dietro le quinte della loro vacanza

Giulia Salemi aveva annunciato ai suoi fedeli sostenitori che sarebbe stata qualche giorno fuori, a godersi un po’ di relax dopo aver staccato la spina dallo stress quotidiano, ma che cosa succede quando lei pubblica gli stupendi scatti provenienti dalle sue vacanze con Pierpaolo Pretelli?

Giulia ha ripreso tutto il dietro le quinte, mostrando l’ex velino moro di Striscia La Notizia mentre seducente in piscina posava per alcuni nuovi scatti con il loro fotografo personale, armato di cavalletto, pronto a riprendere il tutto. La Salemi, che nulla sa nascondere al suo fedele pubblico, ha mostrato anche una coppia che stava pranzando a bordo piscina e che stranita guardava il cantante de L’Estate più calda postare per i suoi nuovi lavori su Instagram.

Giulia, che di recente ha incantato tutti con i suoi outfit ad Ibiza, ha mostrato il divertita il tutto, chiedendosi che cosa mai stesse pensando la coppia che a bordo piscina, mentre si apprestava a consumare la propria cena, si è ritrovata Pierpaolo Pretelli ammiccare alla macchina fotografica.

“Ma stiamo soltanto facendo due foto” ha commentato divertito lui, che poi ha ripreso a sua volta la bella modella di origini persiane mentre era lei a posare per gli scatti. Pronta ad arrampicarsi intorno agli oggetti che la circondavano per posare al meglio, ma niente paura perché entrambi hanno promesso che molto presto posteranno le nuove foto che hanno realizzato in questi giorni.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo di tutto piacciono così tanto agli utenti della rete perché anche su Instagram hanno il coraggio di mostrarsi completamente senza filtri.