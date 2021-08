Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? Non mancano, nonostante non sia in onda per la consueta pausa estiva, nuovi colpi di scena su Uomini e Donne! Scopri tutte le news e i gossip di oggi.

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, sia dal punto di vista professionale, è stato scelto da Carlo Conti per la prossima edizione di Tale e Quale Show, che da quello privato. In quanto la sua storia d’amore con Giulia Salemi prosegue a gonfie vele dopo la fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip. Tant’è che secondo recenti indiscrezioni, i due starebbero organizzando, nonostante il poco tempo insieme, il loro matrimonio! Se vuoi saperne di più, guarda il video in fondo all’articolo e non perderti le altre notizie del giorno!

Da Pierpaolo Pretelli a Stefano De Martino: tutti i gossip del 6 agosto

Da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sempre più innamorati, passiamo invece a chi si gode la vita da single. Stiamo parlando di Stefano De Martino che dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, non ne vuole proprio sapere di fidanzarsi ma nonostante ciò sembrerebbe non disdegnare qualche flirt estivo. Chi sarà mai la fortunata?

E a proposito di Belen Rodriguez, sapevi che il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, in occasione della nascita della loro prima bambina, le ha fatto un regalo costosissimo? Le ha preso una borsa e il suo valore supera quello di tanti stipendi nostrani. Non mancano nemmeno le anticipazioni sul nuovo cast del GF Vip. Questa volta Alfonso Signorini, riconfermato all’interno al timone del programma, avrebbe messo gli occhi su due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi!

Non mancano nemmeno i colpi di scena su Uomini e Donne! Un’ex tronista, anche lei in lizza per il Grande Fratello Vip, non sarebbe vista agli occhi della redazione del programma in quanto avrebbe preso in giro tutti durante il suo percorso negli studi Elios di Roma.