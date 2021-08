Dayane Mello dopo sei mesi trascorsi al GF Vip è pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo importante progetto!

Dayane Mello è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove ha creato non poche dinamiche con i suoi compagni di viaggio. La bella modella brasiliana non ha mezze misure: o la si ama o la si odia, ma sicuramente non resta indifferente agli occhi del pubblico del piccolo schermo.

La Mello, dopo questa lunga esperienza nella casa più spiata d’Italia, è pronta a rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato dal giornalista Leo Dias, per Metropoles, Dayane sarebbe stata scelta per un importante progetto televisivo.

Purtroppo però, ci spiace mettere subito le cose in chiaro con i suoi fedeli sostenitori nostrani, riguarda la televisione brasiliana, quindi sarà un po’ più difficile mostrarle tutto il proprio sostegno. Più difficile, ma non impossibile visto che durante i mesi trascorsi al Grande Fratello Vip non l’è mancato il supporto del pubblico brasiliano oltre che quello italiano. Ma che cosa riguarda questo nuovo progetto?

Dayane Mello sarà in un nuovo reality show, pronta a dare una scossa anche alla tv brasiliana.

Grande Fratello Vip: nuovo reality show per Dayane Mello

Dayane Mello è pronta a lanciarci in una nuova avventura, prendendo parte alla nuova edizione de La Fazenda, che può essere considerata quasi la versione brasiliana de La Fattoria, lo storico programma condotto da Barbara d’Urso qualche anno fa su canale 5, dove vedeva i vip prendersi cura degli animali e gestire una vera e propria struttura agricola.

“La Fazenda 13 inizierà il 14 settembre, con la conduzione di Adriane Galisteu e la direzione generale di Rodrigo Carelli. Nonostante manchi un mese alla partenza, mancano ancora alcune conferme per i nomi del cast. Ma posso dirvi che tra loro c’è la brasiliana Dayane Mello, che ha partecipato al Grande Fratello Vip, il Big Brother italiano” esordisce il giornalista, come si legge su Biccy, confermando la presenza dell’ex concorrente di Alfonso Signorini nel cast.

“Sui suoi social, la brasiliana, che vive in Italia, in questi giorni ha condiviso le sue giornate in una fattoria in Brasile“ ha poi proseguito, trovando ulteriori conferme a quanto annunciato poco prima. “La ragazza è una veterana quando si tratta di reality, poiché ha partecipato ad altri due programmi, tra cui L’Isola dei Famosi, che prevedeva test di resistenza e altre dinamiche di convivenza” ha continuato, ricordando le precedenti esperienze lavorative della Mello, che ha di nuovo litigato con Rosalinda Cannavò, che ha scelto di mettersi in gioco qualche edizione fa anche con Pechino Express.

“Dopo aver affrontato molte prove al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha conquistato il 4° posto nello show” ha poi concluso. “Pur non vincendo il programma, ha fatto innamorare fan sia in Italia che in Brasile, dove è diventata molto nota” ha aggiunto, facendo notare come l’esperienza nella casa più spiata d’Italia abbia fatto accrescere la sua popolarità in tutto il mondo, considerato che è amatissima sia in Italia che in Brasile, la sua terra di origine.

Dayane Mello a La Fazenda riuscirà a trionfare come le precedenti esperienze? Siamo assolutamente sicuri di sì.