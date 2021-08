Uomini e Donne, dramma per l’ex tronista: “Non era mio figlio”

Uomini e Donne: l’ex tronista ha vissuto un vero e proprio dramma con il suo bambino. Sui social la confessione ha spiazzato i fan.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta nelle scorse ore ha vissuto un vero e proprio dramma. Rosa, che è incinta del suo secondo figlio, stava tornando a casa con il suo compagno, Pietro Tartaglione, conosciuto proprio durante la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, e il suo bambino, Ethan. Quando quest’ultimo, non appena tornati a casa, ha iniziato a stare male.

Per questo motivo lei e il suo compagno hanno prontamente scelto di portarlo al pronto soccorso, dove gli hanno diagnosticato una febbre molto alta ed un mal di gola. Così hanno scelto di dargli del cortisone per calmarlo, ma una volta terminato il suo effetto, quando la famiglia era già a casa, il piccolo ha cominciato a stare peggio.

Ethan ha avuto delle crisi. Tant’è che Rosa ha stentato a riconoscerlo, temendo perfino che avesse riscontrato dei danni celebrali importanti. I medici però l’hanno prontamente rassicurata, affermando che si tratta di normali effetti dopo l’assunzione della cura che gli hanno descritto, ma ciò non ha del tutto tranquillizzato l’ex tronista. Ecco la sua confessione a cuore aperto.

Notte da incubo per Rosa Perrotta di Uomini e Donne: “Mio figlio è stato male”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno vissuto momenti di paura. Terrorizzati vedendo il loro piccolo stare male come mai prima d’ora. Anche se in un primo momento avevano sospettato fosse semplicemente stanco, invece hanno poi riscontrato che Ethan stava davvero male.

“Ethan è stato molto male, penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato” ha esordito l’ex tronista nelle sue Instagram Stories. “Arrivati in aeroporto, mentre recuperavamo i bagagli, il bambino ha cominciato a collassare“ ha spiegato, raccontando ai suoi fedeli sostenitori come si è accorta dell’accaduto.

“Era di fuoco, bollente, febbre altissima” ha poi proseguito, visibilmente scossa dall’accaduto. “Manco siamo arrivati a casa, siamo corsi al pronto soccorso“ ha poi ripreso il discorso. “Era una stufa. Praticamente, arrivati al pronto soccorso non dormiva, non per il sonno ma perché collassato” ha spiegato, raccontando quella che è stata la notte più brutta della sua vita.

“Hanno appurato che si trattasse da febbre da gola” ha dichiarato, facendo riferimento a ciò che le hanno detto i medici che hanno visitato il bambino. “La cosa più grave non è stata la febbre salita durante la notte, ma quando è passato l’effetto del cortisone perché Ethan ha avuto una crisi isterica“ ha confidato nelle sue Instagram Stories. “Io non lo riconoscevo, piangevo disperata“ ha ammesso a cuore aperto. “Faceva cose strane, lanciava oggetti, intrattabile a livelli mai visti. Io ero devastata, non sapevo cosa fare” ha raccontato, mostrando tutta la sua preoccupazione. “Non era lui, non era mio figlio“ ha aggiunto. “Temevo danni cerebrali importanti“ ha poi concluso, rassicurando i suoi fedeli sostenitori sulle attuali condizioni di salute del bambino.

Rosa Perotta ha vissuto attimi di terrore, preoccupata più che mai per la salute del suo piccolo, ma fortunatamente lui è più forte di quanto si possa credere e si sta riprendendo alla grande.