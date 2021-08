Federica Panicucci non le manda di certo a dire, anche se certe parole possono fare male. Il suo intervento sui social è da applausi.

Federica Panicucci, dopo aver concluso una stagione di successo con Mattino 5, ha scelto di godersi qualche momento di relax insieme al suo compagno. Così da poter recuperare tutte le energie e tornare più in forma che mai per la prossima stagione televisiva.

Nonostante sia lontana dal piccolo schermo degli italiani, la bionda conduttrice non smette di tenere compagnia i suoi fedeli sostenitori. Aggiornandoli attraverso i social su tutto ciò che fa. Il gesto è stato apprezzato e non poco dagli utenti della rete, ma purtroppo qualche leone da tastiera ha fatto una pesante insinuazione su Federica Panicucci. Che cosa ha detto?

Come riportato dai colleghi de La Nostra Tv, un’utente della rete ha commentato affermando che Marco Bacini, compagno della Panicucci, non è un bell’uomo ma che evidentemente il suo conto in banca lo farà apparire attraente agli occhi della conduttrice. A Federica non è affatto sfuggito il commento e per questo motivo ha deciso di rispondere alle offese dell’hater.

Marco Bacini difeso da Federica Panicucci: botta e risposta con l’hater

Federica Panicucci, con la solita classe ed eleganza che da sempre la contraddistinguono, ha scelto di replicare alle offese ed accuse dell’hater che non solo ha commentato l’aspetto fisico del suo compagno ma l’ha perfino accusata di essere interessata a lui soltanto per il suo conto in banca. La conduttrice di Mattino Cinque però non ci sta e sui social non le ha di certo mandate a dire, mettendo al proprio posto il leone da tastiera.

LEGGI ANCHE –> Fisico da urlo per Federica Panicucci: ecco la sua dieta e i suoi segreti di bellezza

“Sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio“ ha esordito Federica Panicucci su Instagram. “Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram!” ha poi proseguito, non mandandole di certo a dire a chi pensava forse di farla franca. “Un bacione e buona estate!” ha poi concluso, mettendo a tacere l’hater in questione.

Il commento della conduttrice è stato apprezzato dai suoi fedeli sostenitori. In quanto con una certa eleganza è riuscita a replicare a chi ha fatto una grave insinuazione nei suoi confronti, asserendo che lei sia interessata soltanto al conto in banca del suo compagno e non alla sua persona.

LEGGI ANCHE –> Barbara d’Urso sulla chiusura dei suoi programmi: “Bassi ascolti? Non è vero”

Dopo le meritate vacanze, e risposte agli haters, Federica Panicucci è pronta a tornare a Mattino 5, dove di recente non è riuscita a trattenere l’emozione. Per una nuova stagione ricca di soddisfazioni.