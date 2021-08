Barbara d’Urso ha rotto il silenzio per la prima volta sulla chiusura dei suoi programmi, parlando degli ascolti non proprio soddisfacenti.

Barbara d’Urso è senza dubbio tra le conduttrici più popolari del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che è arrivata a condurre fino a 4 programmi in contemporanea. Quei tempi, ormai, sono finiti. In quanto Mediaset ha scelto di ridimensionare il suo spazio su canale 5, facendo chiudere i battenti a Live Non è la d’Urso e Domenica Live.

La bella conduttrice partenopea non aveva mai commentato tale notizia fino ad ora, ma durante una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera, ha scelto di rompere il silenzio. Barbara ci ha tenuto a smentire l’indiscrezione che avrebbe spinto Mediaset a prendere questa scelta per i bassi ascolti collezionati dal programma. In quanto dietro tale scelta ci sarebbero soltanto esigenze dal punto di vista editoriale e nient’altro, nell’attesa di tornare in prime time con un format tutto nuovo.

Barbara d’Urso rompe il silenzio sui bassi ascolti

Barbara d’Urso, durante il corso dell’intervista non le ha di certo mandate a dire, smentendo categoricamente che l’azienda per cui lavora abbia deciso di cancellare i suoi programmi, in particolar modo quello della domenica sera su canale 5, a causa dei bassi ascolti: “Quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso“ ha smentito.

LEGGI ANCHE –> Barbara d’Urso, confessione a cuore aperto: “Oggi sono più sensibile”

La conduttrice di Pomeriggio 5, che di recente è stata ripresa da Mara Venier, ci tiene anche a precisare che il suo allontanamento dalle prime serate di Mediaset è assolutamente temporaneo. In quanto non appena sarà possibile, tornerà sul piccolo schermo con un format tutto nuovo.

“Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me“ ha spiegato Barbara, mettendo a tacere le male lingue. “È un passaggio necessario“ ha aggiunto, per poi rivelare un inedito retroscena. “Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente” ha ammesso, smentendo qualsiasi incomprensione tra lei e il direttore.

“Col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri” ha poi proseguito. “Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento“ ha poi concluso, lasciandosi andare ad una confessione sulla sua vita privata.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier, l’annuncio strappalacrime: è tutto vero

Barbara d’Urso ha fatto chiarezza sugli ascolti dei suoi programmi per poi ammettere che sul fronte privato della sua vita c’è qualcuno di speciale a cui ha “dato il permesso” di poterla corteggiare. Sarà forse lo stesso uomo con cui è stata paparazzata tempo fa?