Federica Panicucci ha affrontato in diretta a Mattino Cinque un momento veramente difficile, un momento in cui non ha potuto trattenere le lacrime

Non tutte le interviste sono uguali e non sempre la propria immagine professionale e il proprio senso del dovere possono prevalere.

Oggi allora, in diretta a Mattino Cinque, è andata in onda una Federica Panicucci donna e madre e non la Federica Panicucci presentatrice.

La serietà ha ceduto il passo alle lacrime, sincere e genuine, quelle che solo chi vive il proprio lavoro con il cuore può esprimere e comprendere a pieno.

Ma che cosa è successo? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE –> Denise Pipitone: “la bambina è un pegno e non ce la restituiranno mai”

Federica Panicucci piange in diretta a Mattino Cinque

Federica Panicucci si è commossa, sinceramente addolorata o, meglio, partecipe del dolore della sua ospite.

Questa mattina infatti la presentatrice non accoglieva una donna qualsiasi, parlava faccia a faccia, cuore a cuore con Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, scomparsa oramai diciassette anni or sono.

Mattino Cinque segue il caso quotidianamente e oggi Federica Panicucci intervistava direttamente una delle protagoniste del caso.

LEGGI ANCHE –> Piera Maggio, “sogno Denise e per me è ancora bambina”

Dopo diverse domande, riguardanti eventuali lacune delle indagini, il ruolo di Peiro Pulizzi e del figlio Kevin, Piera Maggio parla dei difficili momenti diffusi in questi anni, di come non sempre si è sentita compresa da tutti.

Piera Maggio vuole però ringraziare chi invece ha valorato con il cuore per la ricerca di Denise e qui la commozione ha colto questa mamma coraggiosa.

Vedendo le lacrime di Piera Maggio, Federica Panicucci non ha potuto trattenere. “Sono mamma anche io ed è difficile” ha detto, cedendo infine alla commozione oramai irrefrenabile.

Certo, un momento non facile, magari anche un po’ imbarazzante, ma vero e sincero come non si vede certo spesso in tv. Una puntata ardua senza dubbio per Federica Panicucci che l’ha condotta ma, per quanto ci riguarda,a una puntata che ci ha fatto veramente apprezzare la serietà e profondità con cui questa professionista vive il suo lavoro. Complimenti Federica, avanti così!