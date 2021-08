Simona Ventura ha commesso una gaffe con Luca Argentero e non è mancata ad arrivare la reazione di Mara Venier con cui non scorre buon sangue.

Simona Ventura nelle scorse ore è diventata il personaggio più chiacchierato sul web. Il motivo? La conduttrice ha commesso una gaffe con Luca Argentero. Il bell’attore aveva scritto sul suo account social il numero 40, facendo riferimento alle medaglie vinte dagli atleti italiani durante il corso delle Olimpiadi in Giappone.

Super Simo, leggendo la cifra, ha subito pensato che Luca stesse compiendo quaranta anni. Così ha pensato bene di fargli i suoi più sinceri auguri. Lui ha apprezzato il gesto, ma le ha fatto notare che il numero scritto riguardava le vittorie degli atleti nostrani e non la cifra che segna la sua età visto che di anni ne ha 43 e non 40.

La gaffe in poco tempo è subito diventata virale e nelle scorse ore non è tardata ad arrivare la reazione di Mara Venier con cui, come già noto, non scorre affatto buon sangue.

Mara Venier commenta la gaffe di Simona Ventura

La conduttrice Simona Ventura ha fatto una gaffe con Luca Argentero, convinta che ieri il bell’attore fosse pronto a spegnere 40 candeline. Il loro botta e risposta è stato ripreso da numerose pagine sul web, che non hanno potuto fare a meno di ironizzare su quanto accaduto. Mara Venier, che di recente ha fatto un annuncio che ha spezzato il cuore del pubblico del piccolo schermo, non appena si è ritrovata il post di Trash Italiano che riportava il tutto, non ha potuto fare a meno di commentare quanto è accaduto.

LEGGI ANCHE –> Simona Ventura contro Barbara d’Urso | Rosalinda Cannavò replica agli haters | Colpo di scena a Uomini e Donne

“Non avrà digerito la pizza“ ha scritto la Zia più amata d’Italia, facendo un chiaro riferimento alla stoccata che Simona Ventura le ha lanciato negli scorsi giorni. Tra le due, non è di certo una novità, non scorre affatto buon sangue e non appena Mara Venier ne ha avuto l’occasione, ha prontamente replicato alle parole della sua collega che non si era di certo risparmiata sul suo conto, facendo intendere di non apprezzare i programmi da lei condotti. Anche se il pubblico sembra pensarla in maniera completamente diversa, visto che Domenica In si riconferma essere uno dei programmi più visti di sempre. Tanto da far tremare la concorrenza.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier smentisce Barbara d’Urso e svela: “Non li posso avere”

La reazione di Mara Venier alla gaffe di Simona Ventura, che trovate qui in alto, ha spiazzato gli utenti della rete che ancora una volta hanno apprezzato la sua spiccata ironia e sincerità. D’altronde Mara non le ha mai mandate a dire durante il corso di questi anni di onorata carriera.