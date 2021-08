Mara Venier, l’annuncio strappalacrime: è tutto vero

Mara Venier ha annunciato quello che il pubblico purtroppo non avrebbe mai voluto sentirsi dire: ora è ufficiale.

Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici più amate, e brave, del piccolo schermo degli italiani. Basti pensare che è riuscita a risollevare, ancora una volta, gli ascolti di Domenica In che senza di lei non riusciva a decollare, facendo raggiungere cifre record alla concorrenza, ma da quando è tornata non c’è più per nessuno perché il pubblico vuole soltanto lei.

Nelle scorse ore, però, la zia più amata d’Italia ha confermato un triste annuncio. Annuncio che il pubblico del piccolo schermo non avrebbe mai voluto sentire, ma la notizia ora è ufficiale. Mara Venier lascerà Domenica In. La stagione che partirà a settembre su Rai 1 sarà purtroppo l’ultima e a confermarlo è lei stessa dopo essersi convincere dal direttore di rete di restare per un ultimo anno ancora.

Domenica In, Mara Venier conferma: è l’ultima stagione

A dare la notizia è stato il portale Bubino Blog su Instagram e Mara Venier ha confermato tutto, ringraziandoli per le belle parole spese per il lavoro fatto da lei durante questi anni in cui è tornata al timone di Domenica In, riportando al successo un programma che da qualche tempo non riusciva più a brillate. Frutto, probabilmente, anche di scelte completamente errate alla conduzione dello show, che è rinato con la Venier.

“Mara Venier ha annunciato che quella che prenderà il via domenica 19 settembre su Rai 1 sarà la sua ultima Domenica In“ ha esordito il portale, comunicando agli utenti della rete la scelta della conduttrice di voler terminare la sua avventura con la messa in onda del programma di successo di Rai 1.

“La quarta di fila e la tredicesima in totale – raggiunto il record di conduzioni di Pippo Baudo – segnerà così un fatto storico“ prosegue, rivelando un altro dettaglio che farà la storia della televisione italiana. In particolar modo in casa Rai. “L’addio alla domenica pomeriggio della sua Regina” ha aggiunto, rivelando che sicuramente la Venier, che di recente ha fatto una precisazione su Barbara d’Urso, non sparirà dal piccolo schermo, ma che sicuramente si dedicherà ad altri progetti meno impegnativi.

“E poi? ‘Farò altre cose’. Non mancheranno sicuramente i progetti e i corteggiamenti tra Rai e Mediaset per una delle assolute fuoriclasse della tv italiana di ieri, oggi e domani” conclude.

Parole che sono arrivate dritte al cuore della conduttrice, che non ha potuto fare a meno di ringraziarli. Anche se il pubblico spera che lei, anche questa volta, possa tornare sui suoi passi, ma Mara Venier sembra più convinta che mai a voler concludere qui la sua avventura con Domenica In.