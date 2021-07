Mara Venier, tra le pagine di Novella 2000, si è lasciata andare a confessioni inedite sul suo rapporto con Maria De Filippi: tutto quello che non aveva mai detto prima.

Mara Venier non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con Maria De Filippi. Le due, oltre ad aver collaborato insieme a Tu sì que vales, hanno coltivato nel corso degli anni una bellissima amicizia. Un’amicizia a cui la Zia più amata d’Italia tiene molto e per questo motivo ha deciso di fare un importante gesto nei confronti della moglie di Maurizio Costanzo, pubblicando una lettera a cuore aperto su Novella 2000.

Mara, in questa lettera a cuore aperto, ha voluto ringraziare Maria per tutto quello che ha fatto per lei non solo dal punto di vista professionale, visto che le ha dato un’importante chance lavorativa quando la Rai le aveva chiuso le porte, ma anche da quello umano. In quanto quando la madre della Venier è stata poco bene, lei non ha mancato nel mostrarle tutto il suo supporto e la sua vicinanza.

Maria De Filippi: Mara Venier le scrive una lettera a cuore aperto

Maria De Filippi sarà sicuramente rimasta senza parole per le bellissime parole che Mara Venier ha voluto dedicarle. La conduttrice di Domenica In ha ricordato quando la Rai non voleva darle alcuna chance, chiudendole i battenti dopo la polemica che aveva colpito il programma che soltanto lei è riuscita a riportare il successo e di come Maria sia stata l’unica a credere in lei chiedendole di essere il primo giudica popolare di Tu sì que vales.

“Sei arrivata tu, un soffio d’aria nelle mia vita” ha esordito la zia più amata d’Italia durante la lettera a cuore aperto che ha scelto di consegnare non solo alla moglie di Maurizio Costanzo ma anche a tutto il pubblico che con affetto le segue da anni. “Mi hai offerto di venire con te a Tu si que vales” ha aggiunto, ricordando l’importante aiuto che le ha dato. Senza dimenticare, come vi abbiamo già anticipato, tutto il supporto morale da lei offerto quando la mamma di Mara stava poco bene. Lei era a pezzi e Maria c’è sempre stata. Pronta ad offrirle una spalla su cui piangere.

“Non dimentico quando stavo male perché mia mamma non stava bene e tu mi sei stata vicina“ ha raccontato per la prima volta la conduttrice di Rai 1. “Io ero a pezzi e tu mi hai aiutato a non cadere“ ha aggiunto, ringraziandola per essere l’amica che è.

Mara Venier ha scritto una lettera a Maria De Filippi, gridando al mondo il bene e l’affetto che prova nei suoi confronti.