Una Vita, anticipazioni della settimana dall’8 al 14 agosto 2021: ecco cosa succederà nei nuovi episodi della soap spagnola

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un dono inaspettato per Camino, sorpresa in arrivo

Anticipazioni della settimana per Una Vita, un misterioso corteggiatore in arrivo ad Acacias

Nella settimana dall’8al 14 agosto vedremo importanti rivelazioni e momenti ad “Una Vita“. Cesareo modifica la sua versione dei fatti e afferma davanti a Felipe che non crede che Santiago abbia ucciso Marcia. Velasco riferisce a Genoveva che il caso per l’omicidio di Ursula è stato archiviato. Emilio dice a Felicia che Ildefonso teme che Camino sia innamorata di un altro; il giovane Pasamar è riuscito a tranquillizzare il marchesino, ma Felicia teme che si venga a sapere la verità. Le vicine si accorgono del pessimo umore di Camino alla riunione in casa Dominguez.

Nel frattempo Cinta e Bellita sono preoccupate perché Arantxa non ha ancora risposto all’invito alle nozze. Laura va a trovare in una clinica una ragazza di nome Lorenza. Lolita lascia Antonito da solo con Moncho per la prima volta. Rosina rifila la spilla-amuleto a Josè Miguel promettendogli che risolverà i suoi problemi alle gambe. Felicia trova un misterioso biglietto di Camino.

Mendez continua a pensare che Cesareo abbia rubato la medaglia a Marcia e l’abbia uccisa. Laura rivela a Felipe che, durante la visita di Santiago a Genoveva, i due avevano litigato contendendosi un oggetto. Genoveva chiede a Laura referenze da parte della famiglia dove ha servito in precedenza. Felicia dice a Emilio che Camino se n’è andata e che non sa se tornerà.

Ildefonso chiede spiegazioni riguardo all’assenza della fidanzata e Felicia si inventa che Camino è entrata in un convento per qualche giorno, per riflettere sui propri sentimenti. Julio è preoccupato perché non ha un abito per le nozze ma, proprio quando sta per decidere di rinunciare a fare da testimone agli sposi, Bellita gliene regala uno. I Dominguez ricevono una lettera dall’Argentina, con cui vengono informati che il viaggio di Cinta potrebbe saltare a causa della mancanza di alcuni documenti.