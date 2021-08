Una Vita anticipazioni: un dono inaspettato per Camino, sorpresa in arrivo

Anticipazioni Una Vita, ecco cosa succederà nei nuovi episodi della soap: regalo inaspettato per Camino ma la vera sorpresa è… Leggiamolo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita, Cintia annuncia la gravidanza e un dono in arrivo per Genoveva

La soap opera spagnola, giunta alla sua settima stagione, si sta avvicinando agli episodi finali. Nelle prossime puntate Emilio e Cinta, dopo aver celebrato il loro matrimonio ed essere partiti in tour, comunicheranno una bella notizia: presto arriverà un bambino.

Bellita e José saranno felici, mentre Felicia sarà alle prese con i bizzarri comportamenti della figlia Camino. Noterà una particolare vicinanza tra lei e Anabel, e cercherà di opporvisi.

Finalmente Emilio e Cinta saranno pronti a sposarsi. La notizia delle nozze imminenti verrà accolta con favore dagli abitanti di Acacias, soprattutto perché la cerimonia verrà organizzata insieme a quella di Camino e IIdefonso.

Cinta, subito dopo il matrimonio, sarà costretta a partire e a lasciare la sua famiglia perché impegnata in una tournée all’estero. Quest’impegno di lavoro non le impedirà di vivere la sua storia con Emilio.

Le parole di Cinta tranquillizzeranno amici e parenti sul fatto che il suo non sarà un addio, ma un arrivederci dettato dalle esigenze del momento. Quando avrà più tempo libero non esiterà a tornare. Ovviamente, per Bellita e José non sarà facile affrontare la partenza della ragazza, soprattutto in un momento tanto delicato per i coniugi.

La vera novità sarà legata alla prima gravidanza di Cinta. Anche se la giovane non sarà materialmente presente, gli spettatori potranno apprendere la lieta novella tramite un telegramma. Bellita sarà molto felice e non vedrà l’ora di mettere tutti al corrente della notizia. Anche Felicia condividerà il suo entusiasmo Bellita e José non si lasceranno sfuggire l’occasione per dar vita ai festeggiamenti. Non tutti, però, avranno la stessa fortuna. In particolare, Camino e IIdefonso non riusciranno a godere del loro matrimonio.