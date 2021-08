Beautiful, ecco le anticipazioni della settimana dall’8 al 14 agosto 2021: scopriamo insieme cosa succederà

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nelle nuove anticipazioni di Beautiful per la settimana dall’8 al 14 agosto 2021 succederanno nuovi importanti eventi. Iniziamo con il dire che per Steffy è un momento importante: il dottor Finnegan, medico dell’ospedale, è andato a trovarla con la scusa di un controllo. Tra i due sembra che stia nascendo un sentimento. E se volete sapere come stanno andando le cose in America, dove le trame dei nostri personaggi hanno raggiunto uno sviluppo leggete qui.

Problemi di coppia per Eric e Quinn, la donna infatti sta avendo alcuni problemi perché lui non vuole che il figlio faccia coppia con Shauna e, quando arriva Ridge e annuncia di essere tornato da Brooke, Eric esulta. Ma ormai è tutto combinato: Quinn ha invitato Shauna, che arriva quando c’è anche Ridge, e a lui ricorda il matrimonio tra loro celebrato a Las Vegas lasciando tutti a bocca aperta.

Brooke non può andare a New York per i troppi impegni lavorativi di Bridget e confida a Donna che la sua unica consolazione è il fatto di poter restare con Ridge, con il quale si è appena riconciliata. Shauna racconta ad Eric, a Quinn e a Ridge, sorpreso e dimentico di tutto, come è avvenuto il loro matrimonio a Las Vegas.

Steffy ha ancora dei forti dolori e, dietro consiglio di Thomas, chiama il dottor Finnegan con il quale sembra sia nata una reciproca simpatia. Shauna e Quinn hanno complottato contro Ridge e alla fine lui si ritrova divorziato da Brooke e sposato con Shauna. Il tutto sarebbe successo a Las Vegas, ma Ridge non ricorda di aver dato ordine a Carter di depositare le carte per il divorzio da Brooke.