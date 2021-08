Mara Venier non ci sta e nelle scorse ore ha voluto fare chiarezza smentendo Barbara d’Urso con un’importante precisazione.

Mara Venier, durante il corso di questi anni di carriera sul piccolo e grande schermo, ci ha insegnato che non le manda di certo a dire. La zia più amata d’Italia, durante un’intervista rilasciata al Grand Hotel Principe di Piemonte , ha fatto alcune dovute precisazioni sulla sua collega, ed amica, Barbara d’Urso.

La bella conduttrice partenopea, che a settembre tornerà sul piccolo schermo degli italiani con soltanto un programma dei tre che era solita condurre, ed in versione ridotta dicendo addio allo spazio dedicato alla cronaca rosa, era solita ringraziare i suoi ospiti, in particolar modo i politici, affermando che loro preferiscono farsi intervistare soltanto da lei. Secondo la Venier questo non sarebbe vero. In quanto i politici vorrebbero essere ospiti anche a Domenica In, ma l’azienda non glielo permetterebbe per una linea editoriale che esclude la politica.

Barbara d’Urso: Mara Venier fa una precisazione su Domenica In

Mara Venier ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro, riguardo le mancate ospitate dei politici nella sua Domenica In. Rivelando, per la prima volta, che lei a piacerebbe poterli intervistare, ma il direttore di rete preferisce non trattare di questo argomento, concentrando gli spazi dedicati al programma su altre tematiche.

“Non come la d’Urso che intervista i politici” ha spiegato la zia più amata d’Italia durante il corso dell’ultima intervista che ha lasciato. “La d’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te“ ha aggiunto, rivelando un inedito retroscena sul suo programma. “È che io non li posso avere” ha ammesso.

“Però con Barbara ci facciamo delle belle risate” ha prontamente precisato, chiarendo che tra lei e la bella conduttrice partenopea non c’è alcun sentimento di astio. Anzi, le due sono anche state accomunate da una stoccata di Simona Ventura sui loro programma tv.

Mara Venier ha smentito Barbara d’Urso, ma come sarà la “nuova” Domenica In che presenterà a settembre, dove non ci sarà più lo scontro con Domenica Live? La zia più amata d’Italia ha anticipato che ci saranno alcuni cambiamenti, ma non troppo drastici visto che il suo programma permette alla rete di fare veri e propri ascolti record. Tanto da spinger il Direttore a chiederle di condurre ancora un’altra stagione, visto che lei avrebbe voluto abbandonare il tutto: “Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità“ ha dichiarato. “Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare“