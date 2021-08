Barbara d’Urso si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto, rivelando quello che non aveva mai detto prima al suo fedele pubblico.

Barbara d’Urso, nonostante si stia godendo le meritate vacanze dopo una stagione televisiva molto difficile e senza dubbio impegnativa, non manca di condividere attimi di vita quotidiana con i suoi fedeli sostenitori. Portandoli sempre con lei, anche quando sceglie di staccare la spina dal piccolo schermo degli italiani.

Nelle scorse ore, la bella conduttrice partenopea si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto con gli utenti della rete, rivelando che cosa è successo quando stamattina si è dedicata al suo allenamento quotidiano. In quanto è capitato un episodio che l’ha lasciata andare ad una lunga riflessione con se stessa. Riflessione che ha voluto condividere con gli utenti della rete, sperando di portargli far provare quello che ha provato lei ritrovandosi davanti a sé la scena che ha descritto con tanto di foto, che trovate in fondo a questo articolo.

Barbara d’Urso, l’inaspettata confessione: “Mi sono emozionata”

Barbara d’Urso ha raccontato che questa mattina, come ogni giorno, si è alzata presto per portare a termine il suo allenamento, quando ha notato un cucciolo di cavallo con la sua mamma. Lei ha provato ad avvicinarsi per salutarli ed ha subito notato lo sguardo della madre, quasi come se volesse proteggere il suo piccolo perché non a conoscenza delle sue intenzioni con il piccolo che ha dato alla luce. Un gesto molto semplice, ma davvero di impatto che ha emozionato la conduttrice di Pomeriggio 5.

“Stamattina durante il mio allenamento ho incontrato loro” ha esordito la bella conduttrice partenopea, mostrando agli utenti della rete lo scatto che immortala i due cavalli insieme. “Mi sono avvicinata per salutarli e la madre a un certo punto ha alzato lo sguardo“ ha poi proseguito, raccontando quanto è accaduto poco dopo. “Oggi forse sono più sensibile ma mi sono emozionata“ ha poi spiegato Barbara, provando a far comprendere che cosa ha provato durante quel breve istante.

“Perché ci ho visto dentro tutto l’amore e la protezione“ ha poi concluso, sperando di essere riuscire a spiegare a pieno quello che ha provato in queste ore. Una sensazione inaspettata che le ha permesso di poter iniziare questa giornata in maniera diversa.

Barbara d’Urso su Twitter, tra l’altro di recente ha ricevuto una stoccata da Simona Ventura, ha condiviso questo inedito retroscena con gli utenti della rete, che hanno apprezzato e non poco che la loro beniamina abbia scelto di aprirsi in questo modo con loro.